Milan: tapiro d’oro a Ibrahimovic, ecco il perché

Questa sera, venerdì 15 marzo, su Canale 5, durante la trasmissione di Striscia la notizia in onda alle ore 20:35, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro al nuovo dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

Tapiro d’oro consegnato a Ibrahimovic, il motivo

Questa mattina Valerio Staffelli di Striscia la notizia, ha consegnato un nuovo tapiro d’oro all’ex calciatore e attuale dirigente del Milan, Ibrahimovic. Tale gesto arriva in seguito alle polemiche riguardanti presunte irregolarità nel passaggio di proprietà del club rossonero tra i fondi Elliott e RedBird.

Con il suo consueto sarcasmo, Ibrahimovic scherza definendosi il “proprietario del Milan”, ma poi ironizza sul fatto che il vero possessore sia RedBird, negando qualsiasi illecito emerso durante i controlli effettuati.

Ibrahimovic sul rendimento del Milan

Quando Staffelli gli chiede del rendimento attuale del Milan, Ibrahimovic, con tono scherzoso ma deciso, afferma che i giocatori stanno rispondendo positivamente e che seguono le sue indicazioni.

Questo nuovo Tapiro, un simbolo ironico di “riconoscimento”, porta l’ex attaccante a raggiungere la cifra di 8 tapiri nella sua carriera, confermando il suo ruolo sia come calciatore che come dirigente sportivo per conto di RedBird.

Tuttavia, il servizio completo sarà trasmesso durante la puntata di questa sera di Striscia la Notizia, offrendo ulteriori dettagli sulle vicende che coinvolgono il calcio italiano e i suoi protagonisti più discussi.