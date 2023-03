Mirabella, Gerardo Morella scomparso: ritrovato dopo un giorno di ricerche

Gerardo Morella, di 24 anni, è scomparso da Mirabella, in provincia di Avellino. Fortunatamente è stato ritrovato dopo un giorno di ricerche.

A Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, si è tirato un sospiro di sollievo. Gerardo Morella, 24 anni, era scomparso e la famiglia aveva lanciato un appello. Fortunatamente oggi 23 marzo è stato ritrovato. Non si avevano sue notizie dalle 16 di ieri, mercoledì 22 marzo. Si era allontanato dalla sua abitazione, in località Pozzillo, e da quel momento si erano perse le sue tracce. La famiglia ha diffuso svariati appelli sui social network e si era rivolta alle forze dell’ordine, denunciando la sua scomparsa. Dopo una giornata di ricerche è stato ritrovato.

Il fortunato epilogo

Dopo le prime ore di ricerca, verso le 19 di ieri, la Prefettura di Avellino ha fatto scattare il piano di emergenza. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri, i vigili del fuoco di Grottaminarda e alcune associazioni di volontariato della zona e nelle prossime ore si sarebbero attivate anche le unità cinofile. Giancarlo Ruggiero, sindaco di Mirabella Eclano, ha seguito tutti gli sviluppi di questa vicenda che fortunatamente ha avuto un fortunato epilogo. Il 24enne sta bene ed è tornato dalla sua famiglia.