Miriam Leone è diventata mamma. L’attrice, tramite i suoi canali social, ha annunciato la nascita del primo figlio, frutto dell’amor che lo lega al marito Paolo Carullo. Il nome scelto per il bebè è particolare, importante.

Fiocco celeste in casa di Miriam Leone e Paolo Carullo. L’attrice ha annunciato di essere diventata mamma di un bel maschietto. Via Instagram, ha mostrato il primo scatto del bebè: la sua manina con il classico braccialettino dell’ospedale. Il bambino è venuto alla luce venerdì 29 dicembre 2023.

Miriam ha così annunciato di essere diventata mamma:

“È nato il nostro bambino… Orlando Leone Carullo. Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi”.

Le Leone e suo marito Paolo hanno scelto un nome assai particolare per il primogenito: Orlando Leone. Per il momento, Miriam e Carullo non hanno ancora mostrato il viso del bambino. Considerando la loro estrema riservatezza, è probabile che non lo faranno neanche in seguito.