Raffaella Carrà è una delle icone televisive italiane nel mondo dalla sua morte sono passati 4 anni ma la showgirl continua a far parlare di sé non per il ricordo che ha lasciato che naturalmente è grandissimo ma per problemi legati alla sua eredità che deve essere divisa tra i famigliari ancora in vita. Tra questi un grande immobile nella capitale.

Raffaella Carrà, icona del piccolo schermo

Raffaella Carrà non ha certamente bisogno di presentazioni, stiamo parlando di una delle regine della televisione che ha iniziato a lavorare giovanissima per poi crescendo diventare un punto fermo della Rai.

Svariati i programmi in cui è stata protagonista, prima come ballerina e poi come conduttrice, ha colpito il pubblico per la sua simpatia e per la sua professionalità. Inoltre si è sempre dimostrata “normale” nonostante la sua celebrità. Un’aspetto questo che è difficile da riscontrare nella televisione di oggi.

Appartamento a Roma ancora invenduto

Raffaella Carrà ha vissuto gli ultimi anni della sua vita nel complesso residenziale “Due Pini” all’interno del quartiere Vigna Clara nel centro di Roma – come riportato da Il Giornale – l’immobile è enorme si tratta di 400 metri quadrati.

La famiglia inizialmente l’ha messo in vendita per 2 milioni e 100 mila euro ma nessuno si era interessato, motivo per cui i famigliari scelsero, appoggiandosi ad altre venditori di immobili di lusso, di abbassare il prezzo a 1.800.000 euro ma anche a questa cifra non ci sono stati cambiamenti.

Ora la casa è stata ritirata dal mercato e si ipotizza che possa essere redditizio ristrutturare l’immobile per adattarlo ad una vendita più facile nel prossimo futuro.