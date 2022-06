Mondiali Qatar 2022, La Figc gela Roberto Mancini su un possibile ripescaggio dell’Italia

Gabriele Gravina dice la sua sulla possibilità di ripescaggio dell'Italia ai Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022.

In Italia il calcio è lo sport più seguito di tutti e pensare di non essere ai Mondiali per l’ennesima volta fa molto male, sia per gli azzurri che per i cittadini italiani appassionati di sport. Da mesi si sente spesso parlare di ripescaggio e le parole del Ct Roberto Mancini hanno sempre fatto sperare gli italiani.

A far svegliare gli italiani però, ci ha pensato Gabriele Gravina, presidente della Figc.

Ripescaggio Italia per i Mondiali in Qatar 2022: “Rischiamo di non essere credibili”

Gravina è convinto che continuare a parlare di ripescaggio ci renda meno credibili a livello internazionale. La mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, che si disputeranno nel mese di dicembre 2022, è avvenuta per demerito della nazionale italiana di calcio. Gravina ha infatti dichiarato: “Abbiamo perso in campo e pensare a un ripescaggio è un prenderci in giro e non essere credibili“.

Perchè Gravina e Mancini non si sono dimessi

A gran voce, molte persone, dopo la sconfitta a Palermo con la Macedonia del Nord volevano la testa sia di Gravina che di Mancini. Il Ct e il presidente della Figc però non si sono dimessi e quest’ultimo a voluto chiarire il perchè delle mancate dimissioni. Gravina ha affermato: “Vorrei chiarire che un atto del genere avrebbe portato solo conseguenze negative, pensate davvero che il mio abbandono e quello del ct avrebbero generato effetti positivi? Amo affrontare i problemi e me ne assumo le responsabilità.

È una fase delicata, dobbiamo ricostruire la nostra credibilità”.