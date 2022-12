Mondiali Qatar, Croazia-Marocco 2-1: Hakimi insulta Infantino

In attesa della finalissima tra Francia e Argentina che decreterà chi trionferà sul tetto del mondo, si è disputata alle 16 di sabato 17 dicembre la finalina tra Croazia e Marocco.

La squadra di Dalic si è salita nuovamente sul podio aggiudicandosi il terzo posto.

You were wonderful, Hakimi, but this shot and the attack on the referee spoiled the conclusion 👎#المغرب_كرواتيا pic.twitter.com/Sqcq88EpbE — . (@HFC4030) December 17, 2022

Croazia-Marocco, gli insulti di Hakimi ad Infantino nel finale di partita

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello sport, al termine della partita ci sono state tensioni tra il calciatore del Paris Saint Germain, Hakimi e il presidente della Fifa Gianni Infantino.

Secondo alcune testimonianze emerse, l’esterno del Marocco avrebbe fermato e insultato Infantino nel tunnel verso gli spogliatoi. Le scintille stavano per scoppiare per prima: chi ha visto sia il match contro la Croazia che con la Francia si sarà reso conto delle proteste dell’esterno per le decisioni prese in fase di arbitraggio. Ad ogni modo sembrerebbe che Hakimi si sia scusato con il presidente FIFA per il comportamento da lui tenuto.

Terzo posto combattuto per la Croazia

La partita è iniziata fin da subito in modo frizzante. Già nei primi dieci minuti le due squadre conducevano sull’1-1. La prima ad aprire le danze era stata la Croazia con la rete di Gvardiol al 7′ nata dall’assist magistrale di Perisic che ha stregato la porta avversaria. Nemmeno il tempo di festeggiare che il Marocco ha accorciato le distanze al nono minuto con Dari che ha trovato a tratti impreparati Perisic e Livakovic.

A mettere il sigillo sono stati nuovamente i croati al 42esimo con Oršić. Nella ripresa troviamo una situazione di sostanziale equilibrio anche Oršić ad un certo punto rischia di segnare la doppietta. La partita si chiude al 96esimo dopo che l’arbitro ha concesso 6 minuti di recupero.