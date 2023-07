L’esclusione dell’atleta ucraina Olga Kharlan dai mondiali di scherma che si stanno svolgendo a Milano, è entrata nel dibattito pubblico di queste ultime ore. La Federscherma internazionale ha preso una decisione importante: ha infatti deciso di riammettere in gara quest’ultima, permettendole di fatto di conquistare un pass per le Olimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024. Oltre a ciò la fie ha riconosciuto la buona fede dell’atleta.

Mondiali di scherma, riammessa l’Ucraina Kharlan: la decisione della Fie

Olga Kharlan era stata squalificata dopo essersi rifiutata di salutare con la stretta di mano l’avversaria russa in pedana. Diversamente, l’avrebbe salutata con la lama, come sarebbe stato concordato. All’atleta è stato pertanto possibile potersi cimentare nella sfida a squadre di sciabola che è stata fissata nella giornata di sabato 29 luglio.

Il comunicato del ministro Abodi

Nel frattempo – si legge da Adnkronos – il ministro dello sport, Andrea Abodi, in una nota trasmessa al presidente del Coni Malagò, al presidente della Federazione Italiana di scherma Azzi e il presidente del comitato Milano 2023 Fichera, ha dichiarato: “In relazione alla squalifica comminata all’atleta ucraina Olga Kharlan dalla Federazione Internazionale Scherma, in occasione dei Campionati mondiali attualmente in corso di svolgimento a Milano, tenendo conto degli evidenti impatti che la decisione sta determinando al di là degli aspetti meramente sportivi, si richiede di fornire, con cortese urgenza, tutti gli elementi in vostro possesso che hanno condotto alla grave decisione, con riguardo anche alle tempistiche di approvazione del Regolamento sulla base del quale è stata assunta la decisione”.