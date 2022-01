Mongolfiera costretta ad atterraggio di emergenza in strada nel Bellunese: una donna rimane ferita

Una mongolfiera partita da Innsbruck è stata costretta a effettuare un atterraggio di emergenza a Forno di Zoldo (Belluno). Ferita una passeggera danese.

Un insolito mezzo di trasporto è stato avvistato sulle strade di Forno di Zoldo, in provincia di Belluno.

Mongolfiera costretta ad atterraggio di emergenza nel Bellunese: era partita da Innsbruck

Una mongolfiera partita da Innsbruck è stata infatti costretta a effettuare un atterraggio d’emergenza nel paese della Val Zoldana.

Per cause tecniche, il mezzo ha perso quota ed è piombato nel centro di una via dopo aver sfiorato il tetto di un garage, rompendo alcuni fili elettrici.

Mongolfiera costretta ad atterraggio di emergenza nel Bellunese: i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le bombole

I Vigili del fuoco del locale distaccamento volontario di Zoldo Alto e Belluno sono intervenuti per mettere in sicurezza le bombole. Le loro operazioni sono durate circa due ore.

Mongolfiera costretta ad atterraggio di emergenza nel Bellunese: una donna danese è rimasta ferita

Nell’impatto è rimasta ferita una donna danese, che si trovava sulla mongolfiera insieme a tre compagni di viaggio usciti illesi ed è stata soccorsa dal personale del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica, per poi essere elitrasportata in ospedale. Medicati sul posto gli altri passeggeri.

