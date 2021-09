Obbligo di casco e divieto di guidare i monopattini elettrici per i minori di 18 anni: la proposta della Regione Lombardia

La morte del 13enne a Sesto San Giovanni, mentre sfrecciava su una pista ciclabile a bordo di un monopattino elettrico, ha riaperto il dibattito sulla regolamentazione di questi mezzi. Una proposta arriva dalla Regione Lombardia.

Monopattini elettrici, la proposta di legge della Regione Lombardia

Vietare la guida dei monopattini elettrici a chi ha meno di 18 anni: la nuova proposta della Regione Lombardia sull’uso di questi mezzi ha adottato diverse misure stringenti, tra cui proprio il divieto agli under 18, spesso protagonisti di incidenti. Sono diversi gli elementi della proposta di legge al Parlamento approvata dalla giunta regionale lombarda per modificare le vigenti disposizioni nazionali per la guida e la circolazione dei monopattini elettrici.

Il casco, come già ha deciso il comune di Firenze in autonomia, sarà obbligatorio; e per circolare sarà obbligatorio stipulare un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Monopattini elettrici vietati agli under 18

La morte del 13enne a Sesto San Giovanni ha chiarito quanto siano necessarie maggiori regole di sicurezza per l’uso di questi mezzi, spesso sottovalutato. “Serve una riflessione più attenta sul modo in cui questi mezzi devono circolare” è il monito di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che ha approvato una proposta di legge al Parlamento incentrata proprio sull’uso di questi mezzi.

Monopattini elettrici, la giunta lombarda vuole regole più stringenti

La giunta lombarda è d’accordo: servono maggiori regole di sicurezza per i monopattini elettrici, mezzi ormai sempre più presenti in città come Milano. “È sotto gli occhi di tutti la pericolosità dei monopattini elettrici. Sono mezzi che possono provocare tragici eventi” è il commento d’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.