Morgan: la nuova opera nasce dalla denuncia della sua ex per stalking

Morgan ha annunciato via social l’uscita di Morgangel, sua ultima opera liberamente tratta dalla denuncia per stalking avanzata contro di lui dall’ex fidanzata Angelica Schiatti, cantautrice nota nella scena di Monza.

“La scrittura è iniziata quando la storia è finita ed è iniziata la memoria, nella mia prospettiva, e la dimenticanza nella sua. È una storia molto intensa e avvincente, piena di musica e di sentimenti, non è tutta tragedia, anzi, è romantica e avventurosa. Però non sappiamo come va a finire, né io né voi. Possiamo portarci intanto avanti e conoscere gli antefatti, sono tanti e sono determinanti per costruire il migliore finale che si possa immaginare”, ha scritto Morgan tramite social, presentando Morgangel.

Morgan: la denuncia per stalking

Nel suo post il cantante ha anche pubblicamente replicato contro l’accusa mossa da Angelica Schiatti nei suoi confronti. A suo dire la donna si sarebbe resa per lui irreperibile durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus e a seguire avrebbe sporto denuncia per stalking nei suoi confronti, senza che lui avesse fatto nulla se non cercare di chiarire pacificamente la fine della loro relazione.

“Nessuno vuole stare con chi non l’ama infatti infatti i nostri ultimi dialoghi sono una persona che dice: io ti amo ma la nostra storia è complicata appena finisce la quarantena ci dobbiamo assolutamente vedere e cercare di capire ma dobbiamo vederci negli occhi parlarci direttamente.

E l’altra persona cioè io Che risponde anche io ti amo e sono d’accordo con te è difficile ci incontreremo Capiremo assieme. Ti amo. Anche io. Non sono io a volere questo stop, lei mi scrive.arriva il blocco totale Lei completamente irraggiungibile . Chiamo la madre la madre mi dice che lei deve guarire e che non vuole parlare e che la nostra storia deve finire perché lei non mi vuole io le rispondo ok se lei non mi vuole me lo dica lei la madre dice non credo di poterla incontrare da qualche parte tu la incontrerai soltanto dagli avvocati”, ha confessato Morgan.

Morgan: le denunce

Oltre alla denuncia per stalking da parte di Angelica Schiatti Morgan è stato in passato querelato anche dall’ex compagna Asia Argento, che come l’altra ex (Jessica Mazzoli) lo ha accusato di non aver provveduto agli alimenti delle sue figlie. Morgan ha anche un’altra figlia, Maria Eco, nata dalla sua relazione con Alessandra Cataldo.