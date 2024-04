La 13enne francese, di nome Shanon, stuprata in gruppo il 6 marzo scorso, è morta in un letto d’ospedale dopo tre settimane d’agonia

Shanon non ce l’ha fatta: la giovane sarebbe stata vittima di stupro da parte di tre giovani conosciuti sui social. Un 19enne è attualmente in stato di fermo, mentre un 18enne e un 17enne sono stati lasciati in libertà, ma sotto misura educativa giudiziaria.

La morte di Shanon dopo lo stupro di gruppo

A Rantigny, in Francia, una ragazzina di 13 anni è morta dopo 20 giorni di agonia a seguito di uno stupro di gruppo. Gli inquirenti sospettano che Shanon abbia conosciuto i suoi aguzzini sui social network.

La giovane era stata rinvenuta in una pozza di sangue, con profonde lacerazioni e in arresto cardiorespiratorio.

La conferma della morte della ragazza dopo lo stupro

«Ferita in seguito a questo attacco, la vittima è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, in pericolo di vita. È morta il 27 marzo 2024 in ospedale», ha confermato il pubblico ministero di Senlis, Loïc Abrial, spiegando che ora si attende l’autopsia.

Le parole dei genitori della ragazza morta a seguito della violenza di gruppo

«Ci diciamo che questo può succedere solo agli altri, ma ecco, succede anche a noi. Io, la mia famiglia, i miei cari e tutte le persone che conoscevano Shanon, dal 6 marzo viviamo nell’orrore»

La procura ha già annunciato la rimodulazione del reato penale in “stupro che ha portato alla morte della vittima”. Per la legislazione francese è equiparato a un omicidio ed è punibile con 30 anni di reclusione.