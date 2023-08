Michela Murgia è scomparsa lo scorso 10 agosto a causa di un carcinoma renale arrivato al IV stadio. La scrittrice aveva deciso di affrontare con forza la malattia pur sapendo, come lei stessa aveva ammesso in una dichiarazione, che “Da qui non si torna indietro.”

Morte Michela Murgia, l’ultimo messaggio commovente ai figli

Qualche mese fa, la Murgia aveva rilasciato un’intervista per ‘Vanity Fair’ in cui raccontava a Simone Marchetti tutto l’amore per i suoi figli. Nelle ultime ore, dopo la scomparsa della scrittrice, un estratto dell’intervista è diventato virale sui social. Il giornalista chiedeva all’attivista quale fosse stata la reazione dei suoi figli alla notizia della malattia e la risposta di Michela aveva fatto emozionare: “Tu vuoi proprio farmi piangere eh?” – aveva iniziato la Murgia appena udita la domanda. “Siamo andati a casa di mio figlio Raphael per cena, lui vive a Vicenza e ha l’uzzolo per la cucina. E durante la cena gli ho detto quale fosse la situazione: che avevo già le metastasi nel cervello. Avevo deciso di fare la radioterapia, ma a quello stadio, le metastasi anche se ritirate sarebbero potute tornare. Perciò gli chiesi cosa volesse fare con me.”

La cena con Raphael e la reazione alla malattia

A quel punto, Michela ha proseguito il suo racconto spiegando qual era stata la risposta di Raphael: “Io sono il più piccolo di tutti, non sono un artista come voi e non sono così libero geograficamente ed economicamente. Ho paura che se tu muori io sarò il più orfano di tutti. Non siamo mai stati tanto insieme, dammi l’opportunità di conoscerti e le relazioni saranno la mia eredità.” La Murgia ha proseguito ancora raccontando che, quando aveva riportato a tutti questo dialogo, in tanti erano rimasti sorpresi della maturità di Raphael. “Io mi sono ritirata dagli incontri pubblici per questo. I giornali mi pensano in agonia, ma non è così. Farò moltissime cose.”