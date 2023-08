Morto a 93 anni il sociologo e giornalista Francesco Alberoni: scrisse "Innamoramento e amore"

Rettore dell’Università, giornalista e non ultimo scrittore e sociologo, questo è molto altro è stato Francesco Alberoni che si è spento all’età di 93 anni. La notizia della morte dello studioso è stata appresa da ANSA tramite la famiglia.

Morto Francesco Alberoni, chi era il sociologo di “Innamoramento e amore”

Nato nel 1929, Alberoni fu noto non solo per la sua attività letteraria, ma anche per quella accademica, sia da rettore che docente. Insegnò sociologia in qualità di professore ordinario di sociologia in diversi atenei come quelli di Trento, Catania e Losanna, sia come rettore. A Trento ricoprì tale incarico dal 1968 al 1970. mentre dal 1997 al 2001 è stato rettore della Iulm di Milano. Nel 1979 scriverà l’opera che lo renderà più famoso: “Innamoramento e amore”. Il libro verrà tradotto in diverse lingue. Tra le oltre opere che portano la firma di Alberoni ci sono anche “L’amicizia del 1984 e “Sesso e amore” del 2005. Nei primi anni 2000 entrò anche. nel CdA Rai.