Terribile lutto per Sigfrido Ranucci e tutta la squadra di Report. Il conduttore, tramite i suoi canali social, ha comunicato la morte di Salvatore Foresti, tecnico della trasmissione di Rai3.

Sigfrido Ranucci, a didascalia della foto che ritrae il suo collaboratore al lavoro per Report, ha scritto:

“E’ scomparso il mio microfonista Salvatore Foresti. Un professionista competente, delicato, sempre disponibile. Come tanti in Rai che rappresentano la forza tenace e silenziosa di quest’azienda. Una morte improvvisa che l’ha colpito di notte mentre era su un autobus di rientro a casa. Gli mancavano pochi mesi alla pensione. Aveva risparmiato per una vita per tornare nella sua Africa. La squadra di Report si unisce al dolore dei colleghi e della famiglia. A lui il mio grande abbraccio”.