Leonardo Florian, promettente pilone del Villorba Rugby, si è spento a soli 24 anni, lasciando un vuoto nel mondo del rugby e dello sport italiano.

Morto il rugbista Leonardo Florian: aveva 24 anni

Originario di Spresiano, nella provincia di Treviso, il giovane atleta rappresentava il vivaio del club trevigiano e ha tragicamente perso la vita in casa davanti alla madre e al fratello.

Nelle settimane precedenti, Florian aveva manifestato sintomi febbrili e, dopo una visita medica martedì scorso, si era deciso di sospendere ogni attività sportiva, compresi allenamenti e eventi agonistici. Il giorno successivo, durante una cena con i genitori, nessuno avrebbe potuto immaginare l’improvvisa tragedia che si è verificata giovedì mattina quando è stato colto da un malore fatale.

Florian, dipendente di un’agenzia di sicurezza e buttafuori, contribuiva attivamente alla comunità locale, lavorando anche presso l’importante industria Omar di Spresiano, main sponsor della squadra di rugby di Villorba.

Oltre alla sua esperienza con il Villorba Rugby, aveva da poco iniziato a giocare nella serie A Elite Cup con il Rugby Marca.

La notizia della sua prematura scomparsa ha colpito profondamente il mondo del rugby, e per onorare la sua memoria, è stato annunciato un minuto di silenzio durante le partite Italia-Scozia Under 20 e Seniores. Anche Marzio Innocenti, Presidente FIR, ha espresso il suo cordoglio su X, ricordando Florian come un giovane talento gialloblù e annunciando l’omaggio nel corso delle prossime partite. La comunità sportiva si stringe attorno alla famiglia di Leonardo Florian in questo momento di dolore.