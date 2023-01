Morto Vialli, il commovente ricordo del Chelsea

Morto Gianluca Vialli è arrivato nelle scorse ore il commovente e toccante ricordo del Chelsea ha fatto scendere lacrime dagli occhi di tutto il mondo.

La coreografia sugli spalti per onorare il campione che ha giocato con i londinesi e li ha allenati ha riportato alla mente ed al cuore quanto Vialli fosse amato anche a Londra. E proprio la squadra londinese è stata quella che nel ricordare Gianluca Vialli, scomparso a causa di un tumore, ci ha messo la grinta e la magniloquenza che erano sia del team che dell’uomo.

Vialli, il commovente ricordo del Chelsea

Come spiega Il Fatto Quotidiano “i londinesi hanno aspettato di giocare a Stamford Bridge per ricordare il loro allenatore-giocatore”, un pezzo immenso delle storia del club. E prima del fischio d’inizio del match casalingo contro il Crystal Palace di ieri tutti i giocatori del Chelsea sono scesi in campo con la scritta ‘Vialli‘ sulla maglia nel riscaldamento.

Aplausi, cori e due enormi gigantografie

Ma anche in tribuna è successo di tutto: sotto gli occhi umidi di ex compagni come Hasselbaink, Le Saux e John Terry gli spalti hanno esposto striscioni tricolori e due enormi gigantografie dell’attaccante italiano accompagnati da cori ed applausi fragorosi.