Muore a 46 anni Thomas Wells, ex star di X-Factor Usa 

Muore a 46 anni Thomas Wells, ex star dell'edizione 2011 di X-Factor Usa che dopo il successo era andato a lavorare in una fabbrica di pneumatici

Lutto negli Usa, dove muore a 46 anni Thomas Wells, ex star di X Factor che con la sua splendida voce da autodidatta aveva incantato i giudici nell’edizione 2011 del talent musicale. Secondo quanto rivelato dalla stessa moglie di Wells, Jessica, Thomas è morto il 13 novembre dopo essere rimasto intrappolato in un nastro trasportatore all’interno dello stabilimento di pneumatici in Oklahoma dove lavorava dopo i giorni di gloria in televisione.

Muore Thomas Wells, ex concorrente di X-Factor: un nastro trasportatore lo ha risucchiato

Secondo quanto riferito in merito al terribile incidente sul lavoro da Tmz una parte del corpo di Thomas era rimasta intrappolata in una macchina del tipo a nastro trasportatore e il meccanismo non si era fermato. Malgrado un trasporto urgente in due ospedali, prima in Oklahoma e poi in aereo in Texas, il 46enne è deceduto a causa dei gravi traumi.

Thomas Wells muore in Oklahoma: aveva cantato sul palco di X-Factor 2011

Wells non era stato solo una star di X-Factor, ma per molto tempo era stato ospite o concorrente in molti altri concorsi canori. Ma era stato sul palco del talent più famoso del mondo televisivo che Thomas aveva dato il meglio di sé.

Dai sogni di bambino al palco di X-Factor: muore l’ex concorrente Thomas Wells

All’epoca il 46enne lavorava in un allevamento di polli ed aveva deciso di mettere a frutto un talento che lo vedeva innamorato di musica e canto fin da quando era bambino.

Jessica, sua moglie, ha affermato ai media che Thomas era “una persona unica, che aveva sempre il sorriso sulle labbra”.