Naike Rivelli: la “prova costumi” senza nulla addosso

Naike Rivelli ha proposto una storia Instagram ritraente lei stessa senza nulla addosso.

In una storia su Instagram Naike Rivelli ha scherzosamente scritto: “Siccome non posso far vedere la prova costumi, non la faccio vedere”. E a giudicare dall’immagine accompagnante la didascalia, la figlia di Ornella Muti ha detto la verità, in quanto si è fotografata senza veli, con tacchi a spillo ai piedi.

Naike Rivelli: senza veli in camerino

Naike Rivelli è apparsa su Instagram nuda, seduta su una sedia nel suo camerino. Dalle immagini si vede l’attrice leggere e scrivere su quello che sembra essere un quaderno o un’agenda. Naike nelle foto indossa solamente un paio di décolletè caratterizzati da un tacco molto alto.

Naike Rivelli sta aiutando sua madre Ornella

La madre di Naike Rivelli, Ornella Muti, sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2022; sua figlia la sta aiutando occupandosi degli outfit.

Dalla storia di Instagram si vede Naike concentrata nel lavoro. Non è possibile comprendere cosa stia scrivendo la 47enne: il tutto è lasciato alla pura fantasia dello spettatore.

Come appare Naike Rivelli su Instagram

Un nudo artistico, sensuale e discreto quello di Naike Rivelli. Nell’immagine è possibile notare il seno della vip nascosto da mani e capelli, mentre le parti intime sono coperte dall’agenda che sta usando in quel momento. Una foto erotica davvero di grande bravura.