Per Napoli-Cremonese, terna arbitrale tutta al femminile al “Maradona”, per il match di stasera Maria Sole Ferrieri Caputi sarà affiancata da Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti.

La terna “in rosa” in questione terrà a bada e briglia di disciplina la partita Napoli-Cremonese. Si tratta del match di Coppa Italia valido per gli ottavi di finale che è in programma stasera, martedì 17 gennaio alle ore 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” del capoluogo partenopeo.

Napoli-Cremonese, terna arbitrale femminile

A dirigere la partita sarà in primis l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. La direttrice di gara sarà coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti.

Ma chi è Maria Sole Ferrieri Caputi? Il Corriere dello Sport spiega: “Affiliata alla sezione di Livorno, sua città natale, Ferrieri Caputi entra a far parte dell’AIA nel 2007 e dopo una lunga gavetta l’AIA ne comunica ufficialmente la promozione”.

La promozione e l’esordio ad ottobre

A cosa? Alla “CAN”, questo accadeva lo scorso luglio”. Quella promozione le permetteva di diventare così “la prima donna ad approdare nel massimo organico nazionale”.

Ilo scorso 2 ottobre 2022 c’era stata poi la sua prima gara diretta in Serie A, Sassuolo-Salernitana. Oggi le toccherà invece la sfida del Maradona fra Napoli e il team di Cremona.