Napoli, drogato al volante investe un uomo e fugge: arrestato 34enne

Un uomo di 38 anni originario del Bangladesh è stato investito nella mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile, nel napoletano. L’uomo stava camminando per le vie attorno a Piazza Volturno, quando è stato falciato da un pirata della strada che ha poi tentato la fuga.

Napoli, drogato al volante investe un uomo e tenta la fuga: arrestato

Il pirata della strada era alla guida di una Mini Cooper con targa polacca quando ha investito il 38enne, lasciandolo poi ferito sulla strada. L’uomo alla guida del mezzo non si è fermato per prestare i dovuti soccorsi, ma è fuggito. Fortunatamente, poco lontano c’era una pattuglia dei carabinieri che è riuscita ad intercettare l’automobile, fermando l’uomo al volante. L’uomo, 34 anni e già noto alle forze dell’ordine, stava viaggiando con una dose di marijuana, ora sequestrata dagli agenti dell’Arma.

Le accuse ai danni del 34enne

Una volta effettuati tutti i test, i carabinieri hanno potuto costatare che l’uomo si era messo al volante positivo alla cocaina, ai cannabinoidi, alla benzodiazepine e all’alcol. Il 34enne è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni stradali aggravate, mentre il ferito è stato ricoverato in ospedale. Il bangladese non è in pericolo di vita.