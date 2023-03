Una scomparsa alla quale è difficile credere quella che ha scosso la città di Napoli. Lo staffista e giornalista Giuseppe Sbrescia è morto prematuramente all’età di 36 anni. Immediati i messaggi di cordoglio di amici, parenti, colleghi e di quanti coloro gli hanno voluto bene. “Caro Giuseppe Sbrescia, ti ho conosciuto per lavoro e ti ho apprezzato perché eri una persona gentile, preparata, sempre disponibile e di grande sensibilità. Purtroppo sei andato via troppo presto. Riposa in pace”, ha scritto il senatore di Insieme per il futuro, Vincenzo Presutto.

Napoli, scomparso a 36 anni Giuseppe Sbrescia

Sbrescia si trovava dalla fine di gennaio all’ospedale Monaldi dove era stato ricoverato per via di una forma severa di polmonite dopo un primo ricovero al Pellegrini. Per il giovane che sui social aggiornava sul suo stato di salute, non c’è stato più nulla da fare.

In un post pubblicato su Facebook, datato 26 gennaio, il giovane aveva scritto: “Da oggi dopo 4 giorni di pronto soccorso ai Pellegrini dove comunque sono stato trattato molto molto bene, sono ricoverato in reparto malattie respiratorie al Monaldi dove riceverò cure più adatte alla mia polmonite e si spera tornare al più presto. Molti mi state chiedendo come mi sia ammalato, in realtà non lo so bene, lo scopriremo qua e si interverrà in maniera più mirata sul batterio. In ogni caso, senza sbilanciarmi ma proprio oggi inizio a sentirmi un po’ meglio. Conto di tornare a brevissimo a pieni polmoni”.

La celebrazione del funerale – si legge da NapoliToday – verrà svolta presso la Chiesa San Ferdinando, sabato 4 marzo alle 16.

I messaggi di cordoglio

Nel frattempo sono in molti che in queste ultime ore hanno dedicato un ultimo pensiero sui social al giovane a cominciare dall’assessorato alle politiche sociali del comune di Napoli: “Ciao Giuseppe. Siamo grati alla vita per averti conosciuto. Ci mancherà tanto la tua preziosa e discreta presenza”.

Così invece la CGIL di Napoli e Campania: “Giuseppe Sbrescia ci ha lasciati. La nostra città perde prematuramente una persona straordinaria, che si è sempre distinta per impegno, lealtà, intelligenza e passione. Giuseppe ha animato per anni il gruppo dirigente dell’UdU Napoli, l’Unione degli Universitari di Napoli, per poi proseguire il suo impegno nel sociale e in politica. Sempre amato e stimato dalle persone che lo circondavano. Mancherà alle compagne e ai compagni della CGIL, che lo ricordano affettuosamente. E mancherà a tutte e tutti quelli che si impegnano per il bene della nostra città, impegno a cui Giuseppe ha dedicato tutta la sua vita”.