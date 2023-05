Napoli, la festa scudetto continua: tutti con le maglie della squadra di Spalletti addosso

Una città ed un popolo che non si fermano e che dopo 33 anni non ne hanno la minima intenzione: a Napoli, in tutta la campania e dovunque ci siano tifosi azzurri la festa scudetto continua: tutti con le maglie della squadra di Spalletti addosso. Da circa 20 ore i I tifosi sono impazziti di gioia e sono tutti in attesa dell’appuntamento di domenica al “Maradona”.

Napoli, la festa scudetto continua dovunque

Ma cosa sta succedendo? Semplicemente che la festa scudetto di ieri sera, 4 maggio e che ha avuto prosieguo ininterrotto fino all’alba di oggi, venerdì 5 maggio, non è finita affatto. Quello, come spiegano i media, è stato soltanto il primo round “di una lunga serie di celebrazioni”. E quella festa assoluta è in attesa dell’altro grande appuntamento dopo il ritorno della squadra a Udine.

Da Grazzanise allo stadio per la Fiorentina

Quale? Dopo l’arrivo della squadra all’aeroporto di Grazzanise è prevista una coda di festeggiamenti con l’appuntamento al Maradona, domenica 7 maggio. In quell’occasione ci sarà il mach, irrilevante per i partenopei, contro la Fiorentina. Intanto proseguono le feste di quartiere e le iniziative private in attesa del 4 giugno. E il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha detto: “Ora ci godiamo un momento di pausa dopo tanto lavoro, ma già pensiamo alla gara di domenica e soprattutto alla festa finale”.