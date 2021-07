Scene surreali quelle che provengono da New York, qui una mamma ha salvato il suo bambino di 5 anni da un rapimento in pieno giorno, arrestato l'uomo

Sono scene surreali quelle contenute in un video diffuso dalla Polizia di New York, le immagini ritraggono una madre che riesce a salvare il suo bambino di appena cinque anni da un tentato rapimento effettuato in pieno giorno.

New York, mamma salva il figlio da un rapimento

La Polizia di New York ha pubblicato all’interno del proprio profilo Twitter ufficiale un video molto particolare, relativo a una caratteristica vicenda che si è verificata proprio a New York.

Le immagini condivise, registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza, mostrano il disperato tentativo di salvataggio (fortunatamente riuscito) messo in atto da una madre nei confronti del figlio di 5 anni, che era stato catturato e caricato sull’auto da un malvivente.

New York, mamma salva figlio da un rapimento: il racconto dei fatti

La vicenda del tentato rapimento di un bambino di 5 anni, che è stato salvato dalla madre, si è verificata intorno alle ore 20:00 di giovedì 15 luglio 2021 a New York e più precisamente nel Queens.

Il bambino in questione stava passeggiando in strada con la madre e i suoi fratelli, quando all’improvviso un uomo ha posteggiato la sua auto, è sceso dal veicolo ed è corso verso di lui, afferrandolo con forza e caricandolo sul sedile posteriore dell’auto.

La madre e le altre persone che erano vicino a lei, avendo assistito alla scena si sono immediatamente precipitate verso l’auto del malvivente e tutti insieme sono riusciti a estrarre il bambino fuori dall’abitacolo, tirandolo dal finestrino.

New York, mamma salva il figlio da un rapimento: arrestato l’uomo

La Polizia di New York ha annunciato nella giornata di sabato 17 luglio 2021, sempre attraverso il profilo ufficiale Twitter, di aver identificato e conseguentemente arrestato il responsabile del tentato rapimento di un bambino di 5 anni.

L’uomo di 24 anni è accusato di tentato rapimento, messa in pericolo sconsiderata e condotta dannosa nei confronti di un bambino di età inferiore ai 17 anni. L’uomo sarebbe anche accusato di aver aggredito un agente della Polizia, nella giornata di sabato 17 luglio 2021.

Gli Agenti della Polizia di New York hanno trovato l’uomo al Brookdale Hospital, secondo alcune indiscrezioni il 24enne si trovava lì per effettuare una visita psichiatrica. In tale circostanza i poliziotti hanno riconosciuto il giovane e lo hanno arrestato.