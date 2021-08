Nicola Panico sta per diventare papà: l’annuncio via social

Nicola Panico ha annunciato che presto diventerà padre: la fidanzata Francesca aspetta un bambino.

Nicola Panico: il primo figlio in arrivo

Con enorme gioia Nicola Panico ha annunciato che molto presto diventerà padre per la prima volta.

La sua fidanzata Francesca Parenti è incinta e sui social Panico ha postato le immagini della prima ecografia scrivendo: “L’emozione più grande di tutta la mia vita!(Grande 10 centimetri ) Francesca sei la cosa più bella che indosso! Ti amo”. In tanti hanno fatto gli auguri alla coppia e già alcuni giorni fa Nicola Panico aveva postato delle immagini in cui si vedeva Francesca con il suo pancino sospetto. Il loro bambino dovrebbe nascere nei primi mesi del 2022 e i due sono al settimo cielo per la felicità.

Nicola Panico e Sara Affi Fella: la storia d’amore

Nicola Panico è stato legato sentimentalmente a Sara Affi Fella e la loro storia si è conclusa decisamente nel peggiore dei modi. In diretta a Uomini e Donne infatti, Nicola Panico ha svelato che l’ex fidanzata avesse mentito al programma, lasciandosi corteggiare da alcuni ragazzi mentre era ancora legata a lui. La vicenda generò un vero e proprio putiferio in rete e moltissimi sponsor abbandonarono Sara Affi Fella, mentre Maria De Filippi e lo staff di Uomini e Donne si dissero increduli per quanto accaduto.

La ragazza in seguito si è scusata pubblicamente per la vicenda.

Oggi anche Sara Affi Fella sembra aver ritrovato la serenità accanto al fidanzato Francesco Fedato, con cui ha avuto suo figlio Tommaso.

Nicola Panico: i rapporti oggi con l’ex Sara

I rapporti tra Nicola Panico e Sara Affi Fella oggi non sono dei migliori e sui social lo stesso ex volto tv ha dichiarato di non pensare più alla ragazza.

Quando uno dei suoi fan gli ha chiesto cosa pensasse della gravidanza di Sara Affi Fella, Nicola Panico ha riposto: “Sempre felice quando qualcuno aspetta un bambino, ma ho altro a cui pensare”. In seguito il ragazzo ha ritrovato la serenità accanto a Francesca Parenti e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di sapere quando i due diventeranno genitori. La coppia svelerà ulteriori dettagli riguardo questa prima gravidanza?