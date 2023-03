Nina Moric ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine della turbolenta relazione con Luigi Mario Favoloso, la modella ha ritrovato il sorriso accanto al critico d’arte Daniele Radini Tedeschi.

Nina Moric ha un nuovo fidanzato

Nuovo fidanzato per Nina Moric. Il settimanale Chi l’ha paparazzata a Milano in compagnia di Daniele Radini Tedeschi, critico e storico dell’arte. I due si sono conosciuti grazie alla neonata passione della modella croata per la pittura. Pare, infatti, che si siano incontrati per la prima volta ad un vernissage dove era presente anche il figlio che lei ha avuto da Fabrizio Corona, il giovane Carlos Maria.

Nina Moric felice con Daniele Radini Tedeschi

Nina e Daniele sono stati pizzicati a Milano, prima in una pasticceria e poi mentre si dirigevano a casa di un amico comune. La Moric sfoggia un look aggressive, composto da leggins di pelle e tacchi alti. Mano nella mano con il nuovo fidanzato, la modella sembra aver ritrovato quel sorriso che aveva perso da tempo.

Chi è Daniele Radini Tedeschi?

Daniele, classe 1986, è uno storico e critico d’arte. La sua è una famiglia nobile svizzera che si è poi trasferita a Piacenza. Laureato in Storia dell’arte moderna all’Università La Sapienza di Roma, Daniele Radini Tedeschi è stato direttore artistico della Esposizione triennale di arti visive a Roma e responsabile scientifico dell’Atlante dell’Arte Contemporanea De Agostini. Il critico è apparso più volte in tv, specialmente come ospite fisso di Vieni da me. In passato è stato fidanzato con l’autrice Stefania Pieralice.