Nina Moric sembra aver trovato un nuovo fidanzato. L’ex moglie di Fabrizio Corona, stando a quanto sostengono i beninformati, avrebbe ritrovato il sorriso accanto al business man Giuseppe Barboni.

Nina Moric: il nuovo fidanzato è Giuseppe Barboni

Dopo aver vissuto un periodo difficile, Nina Moric è tornata a vivere con il figlio Carlos Maria. Non solo da un punto di vista familiare, la modella ha ritrovato anche l’amore. A farle tornare il sorriso dovrebbe essere stato Giuseppe Barboni, inserito da Forbes nella classifica dei 100 Business Man dell’anno.

La dedica di Giuseppe Barboni a Nina Moric

Giuseppe Barboni è è CEO di Luxury Private Group e docente di Luxury management presso importanti università italiane. Non sappiamo quando e dove abbia conosciuto Nina Moric, ma qualche giorno fa le ha dedicato un post Instagram che non lascia spazio a dubbi:

“Nina è una delle donne più belle di questo Secolo. Nina per me è anche più intelligente che bella”.

Chi è Giuseppe Barboni?

Dopo aver frequentato il Collegio Morosini di Venezia, Giuseppe Barboni si è laureato con il pluriministro Vincenzo Scotti. Nipote del Senatore Antonio Barboni, ha come padrino il pluriministro Remo Gaspari. Oltre al lavoro, ha una grande passione per la lotta Mma, disciplina che l’ha visto trionfare a livello nazionale e internazionale a Copa America 2016, London Ibjjf 2017 e Milano in the Cage 2021.