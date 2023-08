Nina Moric ha finalmente raccontato il calvario che ha vissuto negli ultimi mesi. La modella è stata ricoverata in ospedale per tre settimane e le hanno asportato il seno. Come sta oggi?

Nina Moric confessa che le hanno asportato il seno

Intervistata dal settimanale Oggi, Nina Moric ha raccontato per la prima volta gli ultimi mesi della sua vita. La modella ha avuto diversi problemi di salute, che l’hanno portata in codice rosso in ospedale. E’ stata ricoverata per ben tre settimane e le hanno asportato il seno. In un primo momento, i medici non hanno capito cosa avesse e le hanno dato una cura farmacologica. In seguito, quando è stata nuovamente male, la situazione era disperata e non hanno potuto fare altro che operarla.

Il racconto di Nina Moric

Nina ha raccontato:

“A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato ad espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop”.

La Moric ha affrontato questo calvario in solitudine, ma è comunque riuscita a risorgere dalle sue ceneri.

Nina Moric sola in ospedale, non c’era neanche Carlos

Nina è stata ricoverata venti giorni presso l’Ospedale Humanitas di Milano. Oltre ai dolori fisici, la Moric ha dovuto sopportare anche quelli mentali. E’ stata sola per tutto il tempo, senza che nessuno, se non un amico, andasse a trovarla. Non si è presentato nemmeno il figlio Carlos Maria, avuto da Fabrizio Corona. Nonostante tutto, la modella non ce l’ha con lui. Ha dichiarato: