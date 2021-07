Nocera Inferiore, ragazza di 30 anni precipita dall’ottavo piano: morta sul colpo

Una ragazza di 30 anni è precipitata dal balcone all'ottavo piano di un palazzo ed è morta a Nocera Inferiore: i Carabinieri indagano sulla vicenda.

Tragedia a Nocera Inferiore, dove nella tarda serata di martedì 27 luglio 2021 una ragazza di 30 anni è morta dopo essere precipitata dall’ottavo piano di un edificio. Sono in corsole indagini per ricostruire l’accaduto.

Ragazza morta a Nocera Inferiore

I fatti si sono verificati nei prezzi del palazzo Girasole, in via Atzori, poco lontano dall’ingresso dell’autostrada a A3. Secondo le prime ricostruzioni la giovane sarebbe precipitata dal balcone per cause ancora tutte da definire. Ad accorgersi sarebbero stati i camerieri del Garden bar, situato lì vicino, che hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi.

Purtroppo però per la ragazza non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno infatti potuto far altro che constatarne il decesso dovuto ai gravissimi traumi riportati durante l’impatto col terreno seguito alla caduta avvenuta da un’altezza ingente.

Ragazza morta a Nocera Inferiore: indagini in corso

Presenti sul luogo della tragedia anche i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno effettuato i rilievi per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. In particolare andranno accertati i motivi per cui la 30enne, di cui ancora non si conoscono le generalità, sia precipitata: se per un incidente o se per un tentativo di suicidio.