Andrea Sempio, il video e i ricordi mancanti: particolari e zone d’ombra attorno a un tassello centrale dell’indagine sul delitto di Garlasco.

A distanza di anni, il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito giudiziario e mediatico. Tra nuove valutazioni investigative, il nome di Andrea Sempio riemerge insieme a elementi già noti come il video rinvenuto sul computer di Chiara Poggi, riaccendendo l’attenzione su un’inchiesta mai davvero chiusa e su interrogativi che restano ancora senza risposta.

Garlasco, un’indagine che riemerge e il peso dell’esposizione pubblica

L’ipotesi di un nuovo rinvio a giudizio riporta sotto i riflettori l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana. Al centro dell’attuale fase investigativa c’è Andrea Sempio, oggi unico nuovo indagato, una condizione che lo espone a una pressione mediatica costante e a un clima carico di tensione.

In una recente apparizione televisiva a La Vita in Diretta, Sempio ha descritto l’impatto umano di questa situazione, sottolineando come l’attenzione non riguardi solo lui, ma coinvolga anche i suoi familiari. Pur ribadendo di non sentirsi legittimato a rimettere in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi — “non ho le competenze per giudicare” — ha indicato un unico elemento che, a suo parere, meriterebbe ulteriori verifiche: la cosiddetta “impronta 33”.

“Non so come sia finito lì!”, il video che fa tremare Andrea Sempio

A riaccendere il dibattito investigativo è emerso anche un dettaglio legato al computer di Chiara Poggi, sul quale sarebbe stato trovato un video che avrebbe come protagonista lo stesso Sempio. Si tratterebbe di un filmato girato all’interno di una scuola, elemento già noto ma mai completamente chiarito.

L’indagato aveva spiegato che il video non sarebbe stato realizzato da Marco Poggi, bensì da “una terza persona, Gabriele”, e che le immagini risalirebbero a una ripresa diurna effettuata all’Ipsia di Sannazzaro. Sempio ha ammesso di non avere un ricordo preciso su come quel file sia finito sul pc della vittima, ipotizzando soltanto una possibile visione del filmato insieme a Marco, circostanza che potrebbe averne determinato la copia sul computer.

Un’incertezza che si aggiunge al fatto, da lui stesso confermato in passato, di aver utilizzato il pc di Chiara quando si trovava in casa con il fratello. Tra l’impronta 33, il video e le dichiarazioni pubbliche, l’inchiesta sul delitto di Garlasco continua così a muoversi su un terreno complesso, dove ogni dettaglio viene analizzato con estrema attenzione.