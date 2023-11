Il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin annuncia che presto arriverà in Italia un deposito per le scorie nucleari

“All’Italia serve un deposito per le scorie nucleari”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione degli Stati generali della green economy nella città di Rimini.

Nucleare, le parole di Pichetto Fratin

Una legge quadro sul consumo di suolo, un decreto energia, nessuna centrale nucleare, ma un deposito delle scorie: è quanto annunciato questa mattina da Gilberto Pichetto Fratin alla cerimonia Ecomondo di Rimini.

“Questo governo vuole farcela e farà il deposito delle scorie. Ci lavoro quotidianamente di conseguenza, non dico entro Natale, ma certamente in tempi molto brevi”, afferma il ministro dell’Ambiente. “Abbiamo 22 container di scorie ad alta intensità in Slovacchia, Fancia e Inghilterra. Poi abbiamo in questo momento 98mila metri cubi di scorie a bassa e media intensità, che sono essenzialmente ospedaliere”.

Pichetto Fratin: presto decreto energia in Cdm

“Non basta dire che dobbiamo raggiungere l’obiettivo delle rinnovabili. Gli sforzi sono altri”, sottolinea il ministro. Tra questi, il grande eolico offshore, a proposito di cui dice: “A giorni ci sarà un provvedimento, si avvia una procedura per individuare le grandi aree oltre le 12 miglia, dove c’è molta ventosità, in accordo con gli altri paesi del Mediterraneo per stabilire l’ambito delle cosiddette zone marine”.

Sul decreto energia, invece, assicura che sarà sul tavolo del Cdm molto presto. “Stiamo definendo gli ultimi dettagli. Stiamo sciogliendo sia nodi politici che tecnici affinché sia un qualcosa che funzioni”, conclude.