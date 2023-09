Nuotatrice Titmus operata d'urgenza: "Ho scoperto di avere due tumori"

Si sottopone ad una risonanza magnetica in seguito ad un infortunio, ma scopre qualcosa di ancora più grave. Bruttissima diagnosi per la nuotatrice Ariarne Titmus: un problema a un’articolazione nascondeva in realtà ben altro: due tumori alle ovaie.

Dramma per la nuotatrice Ariarne Titmus: “Mi sono infortunata e ho scoperto di avere due tumori“

Campionessa pluripremiata. In carriera Ariarne Titmus ha vinto ben due ori olimpici e sei ori mondiali, ma ad attendere la 23enne c’era sul suo cammino la sfida più grande e inattesa. “Ero pietrificata“, ha commentato ricordando quella visita a cui si sottopose per un infortunio articolare.

Quello stesso esame portò alla luce due tumori alle ovaie. “In quei momenti pensi alle cose peggiori – ha spiegato – ed ero paralizzata all’idea di perdere potenzialmente l’ovaio o che ci fossero implicazioni che avrebbero potuto condizionare me e il mio desiderio di avere figli un giorno“.

La nuotatrice s’è così dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico d’urgenza per asportare quei tumori. Oggi Titmus, scampata al peggio, si considera fortunata: “Li abbiamo trovati prima che diventassero ancora più grandi e avesse altre conseguenze sulla mia salute“.

“A volte come atleta pensi di essere immune ai problemi di salute della vita reale” ha aggiunto la nuotatrice, che adesso dovrà sottoporsi ad alcune cure prima di poter tornare finalmente in vasca. “Mi sento bene e sono sollevata che siano stati rimossi. Nell’ultimo mese ho imparato a conoscere meglio il mio corpo e le sue capacità. Ho imparato che essere in forma e in salute non significa essere immuni da queste cose“.

L’atleta australiana, dopo questa brutta avventura, guarda al futuro con più serenità, e soprattutto con la certezza che un giorno potrà realizzare un altro grande sogno, ovvero diventare madre: “Chi mi conosce sa che rinuncerei a qualsiasi cosa pur di diventare madre, è il mio sogno più grande. Ecco perché quello che m’è successo è stato ancora più duro per me“.