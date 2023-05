Dopo la chiusura dell’ultima edizione con ascolti record dello scorso 12 maggio ci sarebbero già i nuovi tronisti di Uomini e Donne: le indiscrezioni sono tutte puntate su quattro nomi e, precisiamolo, per ora di indiscrezioni si tratta. L’edizione che prenderà il via su Canale 5 da settembre e i partecipanti in lizza sono al centro dell’attenzione dei media specializzati su un dating show che malgrado vada in onda da più di 20 anni, continua ad essere tra i preferiti del pubblico, che non vedono l’ora di tornare a guardare le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over.

Nuovi tronisti di Uomini e Donne

Quelle e le vicende-storie d’amore dei giovani tronisti. E le indiscrezioni sul programma di Maria De Filippi parlano di quattro nomi in lizza per la prossima edizione, tutti volti già noti. Si fa il nome di Alessio Campoli, corteggiatore di Lavinia Mauro. Costei gli aveva però preferito Alessio Corvino.

Nomi, cognomi ed ipotesi da confermare

Poi si mormora anche di Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera, che però alla fine, ha scelto Carola Carpanelli, con la quale è andato anche a convivere. E non è finita: Inel novero dei papabili tronisti ci sarebbero due ex corteggiatori di Nicole Santinelli: Cristian Di Carlo, che aveva lasciato il programma e Andrea Fenoglio, la scelta rifiutata della giovane.