Obbligo vaccinale, Antonella Viola: “È necessario, per battere il Covid bisogna vaccinare tutti”

Torna il tema dell'obbligo vaccinale, caro ad Antonella Viola: “È necessario, per battere il Covid bisogna vaccinare tutti perché il virus resterà con noi”

In tema di bbligo vaccinale Antonella Viola ha ribadito il suo pensiero: “È necessario, per battere il Covid bisogna vaccinare tutti”. La patologa di Padova torna su un argomento a lei caro, quello dell’immunizzazione totale dal virus e lo fa con una articolata intervista a La Stampa.

Viola: obbligo vaccinale necessario: “Il virus resterà con noi pur cambiando”

Numeri alla mano Viola dice: “Come possiamo utilizzare l’esperienza del presente e del passato per immaginare il futuro?” Poi la risposta: “Utilizzando la logica e le conoscenze possiamo pensare che il virus resterà con noi, continuando a cambiare”.

L’obbligo vaccinale necessario secondo Antonella Viola: “Infezioni gestibili a patto che tutti si immunizzino”

E ancora: “Il nostro sistema immunitario però non sarà più inerme di fronte a un patogeno del tutto sconosciuto: attraverso la vaccinazione estesa a tutta la popolazione mondiale, il virus causerà delle infezioni gestibili più o meno come le epidemie stagionali causate dal virus dell’influenza”.

Poi il “core” della questione secondo la specialista di Padova: “Tuttavia, per raggiungere questo traguardo, sarà necessario vaccinare tutti”.

La direzione che per Viola dovrebbe prendere l’Europa: quella dell’obbligo vaccinale necessario

“Per queste ragioni, in diversi Paesi europei, si sta valutando l’introduzione dell’obbligo, nonostante le fortissime resistenze di una minoranza della popolazione”. E l’auspicio di Viola è che “tutta l’Europa si muova in questa direzione, mostrando unità e lungimiranza.

In fondo, a chi ci guida, non chiediamo di prendere decisioni che accontentino proprio tutti ma che siano, per il bene di tutti, le decisioni migliori”.