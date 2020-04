Dieta dopo Pasqua: come perdere i chili di troppo

Seguire una dieta dopo Pasqua è fondamentale per ritornare in forma e ripristinare il corretto funzionamento dell'organismo. Scopriamo come funziona.

Seguire una dieta dopo Pasqua è essenziale per disintossicare e purificare l’organismo, ma anche per perdere quei chili di troppo che si sono guadagnati e che, per alcuni, possono diventare anche difficili da perdere. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta dopo Pasqua e come seguirla correttamente, allo scopo di perdere peso e ripristinare il corretto funzionamento dell’organismo.

Dieta dopo Pasqua

Sebbene, quest’anno, gli italiani abbiano celebrato la Santa Pasqua in un’atmosfera inaspettata e surreale, nonostante tutto, non hanno voluto rinunciare alle tradizioni culinarie e i sapori della tavola. Come accade sempre durante le occasioni più importanti, la conseguenza delle abbuffate si è tradotta in chili di troppo che, per alcuni, ad un certo punto, diventano anche difficili da smaltire.

Questo è il periodo perfetto per iniziare una dieta, certamente, non una dieta drastica perché è importante assicurarsi che l’organismo assimili quotidianamente ogni nutriente di cui ha bisogno per continuare a funzionare correttamente, ma una dieta equilibrata, che faccia affidamento su alimenti genuini e salutari, i quali, oltre a garantire una perdita di peso, garantiscano anche una disintossicazione e depurazione, allo scopo di liberare l’organismo dagli elementi tossici e dannosi per la propria salute.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire una dieta dopo Pasqua, allo scopo di disintossicare l’organismo e prepararlo ad una perdita di peso che sia rapida e naturale, senza sacrificio alcuno.

Dieta dopo Pasqua: come seguirla

Quando si parla di dieta dopo Pasqua, in realtà, non si fa riferimento ad una dieta vera e propria, ma ad un cambiamento di abitudini alimentari, in proporzione con una nuova consapevolezza, grazie alla quale scegliere alimenti genuini e salutari, allo scopo di perdere peso, naturalmente ed effettivamente.

Perdere peso non è difficile come si potrebbe immaginare perché ciò che conta, ai fini dell’obiettivo ultimo, non è la capacità di rinunciare a questo o a quell’alimento, ma saper combinare coerentemente gli alimenti tra di loro, privandosi di quelli dannosi, non solo per l’aspetto esteriore, ma anche per la salute fisica e fisiologica, e aumentando l’assimilazione di quelli genuini e salutari.

Ai fini di un risultato ottimale, prima di iniziare a perdere peso, tuttavia, è fondamentale disintossicare e depurare l’organismo, allo scopo di prepararlo ad una perdita di peso effettiva ed evidente, liberandolo da tutti quegli elementi e sostanze che lo inquinano.

Qual è il modo migliore per raggiungere l’obiettivo?

Prima di tutto, aumentando il consumo di verdura, meglio se a foglia verde, lessa o cotta al vapore, condita con qualche goccia di limone, da consumare preferibilmente durante la cena, e la frutta, da consumare lontano dai pasti. Frutta e verdura hanno un effetto depurativo, che garantisce una perdita di peso, ma anche e soprattutto dei liquidi in eccesso.

In secondo luogo, è importante non saltare la colazione, che può essere ricca e abbondante, poiché da essa dipende la dosa di energia che si assimila per poter poi affrontare al meglio la giornata.

Infine, diminuite il consumo dei carboidrati, limitate quello della carne rossa e preferite, in alternativa, quello di pesce e carne bianca, preferibilmente lessi o cotti al vapore.

Allo stesso modo, diminuite i condimenti. Eliminate dalla vostra dieta il cosiddetto cibo spazzatura.

Il miglior integratore detox

Alimentazione corretta ed esercizio fisico sono le due parole chiave per la perdita di peso e la salute psicofisica generale del proprio organismo. A volte, tuttavia, è necessario aiutare l’organismo a raggiungere l’obiettivo, in modo spontaneo, con l’assunzione di un integratore alimentare, preferibilmente naturale e biologico, così da garantire risultati effettivi ed evidenti, ma che, soprattutto, non compromettano il suo corretto funzionamento ed interferiscano con lo stato di salute generale.

Piperina & Curcuma Plus, tra i numerosi integratori alimentari che il mercato propone, si distingue, prima di tutto, perché si compone di ingredienti naturali, mai trattati chimicamente, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, allo scopo di preservarne proprietà e purezza, in secondo luogo, per la sua capacità di depurare l’organismo e prepararlo ad una perdita di peso spontanea ed effettiva, stimolando una corretta funzione metabolica, in terzo ed ultimo luogo, per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

Piperina & Curcuma Plus è privo di controindicazioni.

Adatto per ogni soggetto alle prese con la difficoltà di perdere i chili in eccesso, l’integratore alimentare è sconsigliato ai minorenni, le donne in stato di gravidanza e allattamento, i soggetti affetti da patologie renali, epatiche, del tratto gastrointestinale, allergici o sensibili anche ad uno solo degli ingredienti che compongono il prodotto. L’integratore è anche notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

L’assunzione regolare di Piperina & Curcuma Plus garantisce:

la perdita di peso

il buon umore per affrontare la giornata

l’energia necessaria all’organismo per funzionare correttamente

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, il prodotto è in promozione e potrete ricevere quattro confezioni a soli 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.