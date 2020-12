I difetti del naso possono essere rari o comuni, a seconda dei casi, ma non sempre si accetta il naso che si ha. Scopriamo come correggerlo naturalmente.

I difetti del naso possono essere numerosi, alcuni sono comuni e altri meno comuni, con l’unica certezza è che non tutte le persone amano e apprezzano il proprio naso. Poiché il naso è la prima cosa che si guarda quando si osserva una persona e dal rapporto che un individuo stabilisce con esso dipendono la fiducia che quell’individuo ha sulle proprie capacità e potenzialità, quando il naso che si ha non si ama non lo si deve tenere per forza.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come rendere perfetto un naso imperfetto senza ricorrere alla chirurgia estetica.

Difetti del naso: quali sono

Esistono tipologie differenti di naso che, sebbene possano non piacere alla persona interessata, in ogni caso, queste sono in armonia con il viso e, di conseguenza, nel complesso, rendono bella una persona.

Quelle che seguono sono le tipologie più comuni di naso; ogni tipologia si porta dietro dei difetti, che sebbene a possano anche piacere a chi ci osserva, tuttavia, non piacciono necessariamente a chi le porta:

Il “ naso celestiale ” ha una dimensione relativamente piccola, una punta appena sporgente verso l’esterno e un’ammaccatura appena distinta al centro del ponte. Questa tipologia di naso, che si può riconoscere, ad esempio, nell’attrice Emma Stone, è la più amata in assoluto. Chi vorrebbe correggere il suo naso, ad esempio, nella maggior parte dei casi, è a questa tipologia che aspira;

” ha una dimensione relativamente piccola, una punta appena sporgente verso l’esterno e un’ammaccatura appena distinta al centro del ponte. Il “ naso greco ” è tipico delle statue o le sculture artistiche. Il profilo di una persona che ha questa tipologia di naso è bellissimo, come nel caso dell’attrice Jennifer Aniston che, guarda caso, ha origini greche. Questo naso è completamente dritto, dal ponte alla punta;

” è tipico delle statue o le sculture artistiche. Il profilo di una persona che ha questa tipologia di naso è bellissimo, come nel caso dell’attrice Jennifer Aniston che, guarda caso, ha origini greche. Il “ naso aquilino “, che possiamo riconoscere, ad esempio, in Maryl Streep, richiama la forma di un’aquila. La caratteristica principale di questa tipologia di naso è determinata dal ponte, che è predominante e che, in alcune persone, può anche piegarsi verso la fine;

“, che possiamo riconoscere, ad esempio, in Maryl Streep, richiama la forma di un’aquila. La caratteristica principale di questa tipologia di naso è determinata dal ponte, che è predominante e che, in alcune persone, può anche piegarsi verso la fine; Il “ naso nubiano ” si presenta con una base ampia, narici prominenti e ponte piatto. Barack Obama, ad esempio, ha un naso nubiano. Se vi riconoscete in questa tipologia di naso, tuttavia, non scoraggiatevi, poiché le persone con naso nubiano sono anche persone creative, curiose e carismatiche;

” si presenta con una base ampia, narici prominenti e ponte piatto. Barack Obama, ad esempio, ha un naso nubiano. Il “ naso camuso ” è molto simile al naso celeste, si presenta piccolo e con la punta leggermente all’insù, la differenza è che, se osservate in modo frontale, le narici di questo naso sono ben visibili. Grace Kelly aveva questa tipologia di naso;

” è molto simile al naso celeste, si presenta piccolo e con la punta leggermente all’insù, la differenza è che, se osservate in modo frontale, le narici di questo naso sono ben visibili. Grace Kelly aveva questa tipologia di naso; Il “naso a falco” è chiamato in questo modo proprio perché assomiglia al naso di un falco. Tuttavia, se non avete idea di quale forma abbia questa tipologia di naso, non sentitevi in colpa. Non siete i soli! Questa tipologia di naso è presente su meno del 5% di popolazione mondiale. Adrian Brody o Barbra Streisand sono stati benedetti da questa tipologia di naso estremamente rara!

Difetti del naso: trucchi e rimedi

Ogni tipologia di naso corrisponde ad uno o più difetti che la persona interessata potrebbe anche non amare e apprezzare. Poiché la stima che una persona ha di se stessa è estremamente importante, correggere i difetti del naso è un diritto a cui nessuno di noi dovrebbe rinunciare. Tuttavia, ricorrere alla chirurgia estetica allo scopo di correggere un piccolo difetto è sconsigliato, in primo luogo, perché questa è costosa, in secondo luogo, soprattutto perché le conseguenze di una rinoplastica possono essere imprevedibili e patologiche.

Il make-up è l’unica alternativa alla correzione naturale dei difetti fisici lievi del naso. Il countering è l’esempio più evidente, che anche le meno esperte potrebbero realizzare, semplicemente seguendo i passaggi che vi riportiamo nel paragrafo che segue:

A seconda della tipologia di naso, prima di tutto, dovrete preparare la base del trucco . Tuttavia, se il vostro è un naso a patata, invece di ricorrere ad un primer neutro o chiaro, preferite un primer opacizzante, da fissare poi con la cipria.

. Tuttavia, se il vostro è un naso a patata, invece di ricorrere ad un primer neutro o chiaro, preferite un primer opacizzante, da fissare poi con la cipria. Stratificate il contorno allo scopo di sovrapporre al contorno realizzato dal trucco un contorno nuovo, più naturale. I questo passaggio, spalmate sul naso una crema neutra, massaggiando delicatamente il naso, dal basso verso l’alto. Procedete poi con un ombretto scuro, che dovrà essere applicato e massaggiato sul naso esattamente come avete fatto con la crema.

allo scopo di sovrapporre al contorno realizzato dal trucco un contorno nuovo, più naturale. I questo passaggio, spalmate sul naso una crema neutra, massaggiando delicatamente il naso, dal basso verso l’alto. Procedete poi con un ombretto scuro, che dovrà essere applicato e massaggiato sul naso esattamente come avete fatto con la crema. Infine, applicate sul trucco un fondotinta naturale, in modo molto leggero, affinché creare sul naso una sorta di ombra, che appiani le chiazze createsi accidentalmente.

Il miglior tutore nasale

A volte, il trucco da solo non è sufficiente a correggere i difetti fisici lievi del naso, in alcuni casi, perché non si ha abbastanza tempo, in altri, perché non si ha la capacità. Come fare in questo caso? Rhino Correct è la soluzione più indicata per la correzione dei difetti fisici lievi del naso, unica alternativa alla rinoplastica, perché naturale, priva di controindicazioni ed effetti collaterali, adatta ad ogni persona alle prese con un naso che non ama e non accetta.

Rhino Correct è un tutore nasale, realizzato in silicone anallergico, specificatamente progettato e realizzato per la correzione dei difetti fisici lievi del naso, in modo naturale e assolutamente non invasivo, allo scopo di modificare gradualmente la struttura del naso, di pochi millimetri al mese, garantendo tuttavia risultati visibili già dopo le prime settimane di utilizzo. Grazie ai benefici e alla sicurezza, è definito come la migliore alternativa non invasiva alla chirurgia. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

L’utilizzo regolare di Rhino Correct garantisce:

la correzione dei difetti estetici lievi del naso

del naso una migliore armonia tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso

tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso la correzione del naso all’insù , della gobba e del cosiddetto “ naso a patata “

, della e del cosiddetto “ “ una riduzione minima della dimensione del naso

del naso una struttura nasale più raffinata

Rhino Correct si indossa per 15 minuti al giorno, nei momenti di pausa, a giorni alternativi, affinché il naso abbia il tempo e il modo di riposare e adattarsi ai cambiamenti.

Rhino Correct è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la vostra confezione, sarà sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e un operatore vi ricontatterà. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Rhino Correct è in promozione 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine .

