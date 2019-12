Capelli in menopausa: come rafforzarli per non perderli.

Da quando siete in menopausa i capelli sono sempre più fini e delicati? Niente paura! Ecco come rafforzarli per non perderli.

A partire dai cinquant’anni circa i capelli delle donne tendono a cadere, iniziano ad assottigliarsi e a diradarsi. Questo accade a causa della menopausa e può andare a influire negativamente sulla salute psicofisica. La chioma, infatti, è uno dei punti cardine di bellezza di ogni donna e diventa molto importante nutrirla e mantenerla sempre folta e morbida. Dopo la menopausa, invece, i capelli diventano sempre più fragili, sottili e tendono a diradarsi. Per questo motivo è molto importante riuscire a trovare un rimedio naturale.

Capelli in menopausa

Dopo la menopausa i capelli iniziano a diventare più fragili, sottili e tendono lentamente a diradarsi in modo costante, fino a quando ci si a trova a notare davanti allo specchio una scriminatura che va a lasciare scoperto malamente il cuoio capelluto, apprendo molto più larga di quello che dovrebbe essere normalmente.

Di fronte a questa situazione comune è bene riuscire a capire che cosa sta succedendo alla nostra chioma durante la menopausa.

Con il passare del tempo avviene la depigmentazione, ovvero i capelli diventano lentamente bianchi, si assottigliano e cadono. In alcuni casi, poi, compare la forfora a causa degli squilibri ormonali. Gli ormoni maschili androgeni aumentano e i bulbi piliferi diventano sempre più deboli e piccoli. Le dimensioni ridotte dei bulbi creano un effetto di “diradamento” e avviene man mano il fenomeno che va a interessare la caduta dei capelli.

La caduta dei capelli durante la menopausa si lega secondo gli esperti all’Alopecia Androgenetica, un diradamento che va a interessare il 40% delle donne. Non parleremo di una Calvizie vera e propria, ma rimane un disagio che può portare anche alla depressione.

L’Alopecia Androgenetica che si manifesta con la menopausa risparmia la nuca e la zona laterale del cranio, ma va a interessare la parte superiore della testa.

Vediamo insieme i fattori principali che possono causare l’Alopecia Androgenetica in menopausa:

Assunzione di farmaci (gli antidepressivi e i chemioterapici provocano la caduta dei capelli).

(gli antidepressivi e i chemioterapici provocano la caduta dei capelli). Diete drastiche (la salute del capello viene contrastata dalla carenza di vitamine e ferro).

(la salute del capello viene contrastata dalla carenza di vitamine e ferro). Genetica (si riscontra quando altre donne in famiglia hanno sviluppato questa problematica).

(si riscontra quando altre donne in famiglia hanno sviluppato questa problematica). Stile di vita sregolato (il fumo di sigaretta e l’alcol indeboliscono i bulbi piliferi).

Capelli in menopausa: cosa fare

Vediamo ora cosa fare quando ci si trova di fronte a una perdita importante di capelli durante la menopausa.

Cura dell’alimentazione: l’assunzione di vitamina E e ferro possono contribuire a combattere l’Alopecia Androgenetica. Si consiglia di assumere olio di girasole, noci, broccoli, spinaci ecc…

l’assunzione di vitamina E e ferro possono contribuire a combattere l’Alopecia Androgenetica. Laser a bassa potenza: va a stimolare nel cuoio capelluto la circolazione sanguigna. Il laser a bassa potenza, però, non ferma l’Alopecia Androgenetica.

va a stimolare nel cuoio capelluto la circolazione sanguigna. Il laser a bassa potenza, però, non ferma l’Alopecia Androgenetica. Masoterapia: favorisce la rigenerazione dei capelli perchè va a promuovere la produzione di collagene.

favorisce la rigenerazione dei capelli perchè va a promuovere la produzione di collagene. Terapia ormonale: è molto utile per riuscire a bilanciare la quantità degli ormoni maschili e femminili all’interno del proprio corpo.

è molto utile per riuscire a bilanciare la quantità degli ormoni maschili e femminili all’interno del proprio corpo. Trattamento al plasma ricco di piastrine (PRP): va ad attivare la circolazione del sangue, favorisce l’irrorazione dei follicoli e rigenera i tessuti.

va ad attivare la circolazione del sangue, favorisce l’irrorazione dei follicoli e rigenera i tessuti. Trattamenti con Finasteride e Minoxidil: nelle donne non viene mai raccomandato l’utilizzo di Finasteride, ma è il farmaco migliore per combattere l’Alopecia Androgenetica perchè va a bloccare tutti quelli ormoni che possono generare la Calvizie. Il trattamento con Finasteride viene accompagnato solitamente da Minoxidil. La terapia deve essere seguita dal medico curante e i risultati si possono notare a partire dal quarto mese.

La migliore lozione anticaduta

Per riuscire a migliorare l’aspetto dei nostri capelli è importante abbinare, ad una dieta equilibrata ed una vita sana, un buon prodotto naturale. In commercio ce ne sono tanti, ma il migliore, a detta di esperti e consumatori che l’hanno provato e testato, è Foltina Plus.

Foltina Plus è uno spray professionale interamente composto di ingredienti naturali e di qualità, che consente di arrestare la caduta dei capelli e stimolarne la ricrescita. È, in tal senso, in grado di rivitalizzare i follicoli piliferi, prevenendo l’ulteriore perdita di capelli e favorendone la crescita, per tornare ad avere una chioma folta in modo naturale e salutare. La sua efficacia si fonda sull’azione sinergica degli ingredienti che lo compongono, che nello specifico risultano essere:

La serenoa : riequilibra gli ormoni e stimola la micro circolazione, così da arrestare la caduta dei capelli e stimolarne la ricrescita.

: riequilibra gli ormoni e stimola la micro circolazione, così da arrestare la caduta dei capelli e stimolarne la ricrescita. Il fieno greco : apporta principi attivi al follicolo, in modo da stimolare una ricrescita naturale e sana.

: apporta principi attivi al follicolo, in modo da stimolare una ricrescita naturale e sana. L’arginina: si tratta di un amminoacido, fondamentale nella costruzione del capello.

Raccomandato dagli esperti e dai consumatori che ne hanno sperimentato le proprietà benefiche, è un prodotto realizzato in laboratorio da personale competente. Così, Foltina Plus presenta molteplici benefici:

Avere una ricrescita veloce in modo naturale.

veloce in modo naturale. Combattere il diradamento , arrestando la caduta dei capelli.

, arrestando la caduta dei capelli. Rinfoltire la capigliatura, in modo da tornare ad avere una chioma folta.

la capigliatura, in modo da tornare ad avere una chioma folta. Riattivare i bulbi spenti.

i bulbi spenti. Non presenta controindicazioni, salvo allergie agli ingredienti usati. Questo consente di ottenere una folta chioma non solo in modo naturale, ma anche salutare.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.