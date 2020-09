Dieta di ottobre: come dimagrire naturalmente.

Cosa mangiare al ritorno delle vacanze per ritrovare la linea? La dieta di Ottobre può venirci in aiuto

Ottobre è il periodo dell’anno perfetto per iniziare una dieta perchè è il mese autunnale che ci regala sapori forti, profumi particolari, ma anche i primi malanni di stagione che si possono combattere grazie alla verdura e alla frutta fresca che è possibile trovare nel nostro orticello urbano e sui banchi del mercato. Durante il mese di ottobre è molto importante iniziare a prepararsi per riuscire ad affrontare il tanto temuto inverno con una dieta alimentare giusta e corretta. Vediamo insieme, quindi, i cibi migliori per dimagrire velocemente.

Dieta di ottobre

Gli studiosi affermano che cominciare una dieta durante il mese di ottobre è risulta molto gratificante, poichè permette di dimagrire velocemente grazie agli ottimi alimenti tipici del periodo che si possono facilmente gustare sulle nostre tavole. Durante il mese di ottobre si può cominciare a pensare alla propria forma fisica, tenendola sotto controllo e preparandosi ai malanni di stagione con una dieta giusta e perfetta per affrontare l’inverno.

Gli esperti affermano che ottobre è il mese del ritorno alla routine, della stabilità ecc… ed è quindi considerato il mese perfetto per affrontare attraverso un giusto regime alimentare e l’energia necessaria il giusto ritmo per i mesi a venire. Cominciare una dieta durante questo mese, quindi, significa mangiare di meno prima del periodo natalizio e riuscire molto più rapidamente a perdere peso e i chiletto accumulati in eccesso.

Tutti gli alimenti di stagione invogliano a essere consumati ed è possibile assaporare nuovi gusti e profumi della cucina aiutando anche l’organismo a dimagrire in modo efficace e rapido, approfittando di tutti quelli alimenti tipici della stagione dell’autunno che è iniziata da poco. Dalle zucche alle arance, passando poi per il melograno ecc… la tavola del mese di ottobre si colora di arancio per fare una carica di vitamina C e sali minerali.

Durante questo periodo particolare viene consigliato il consumo di alimenti ricchi di carboidrati ed energetici per fare il pieno di energie e difese immunitarie in vista dell’inverno. La dieta di ottobre ama i sapori degli ortaggi (es: zucca), dei legumi ecc… perfetti per preparare delle ottime zuppe e piatti liquidi. Per prevenire l’invecchiamento cellulare, invece, viene consigliato assolutamente il consumo della barbabietola.

Per favorire il processo digestivo e dimagrante si consiglia di preferire le verdure cotte e crude a foglia larga e per una cena gustosa una buona zuppa a base di cipolla e legumi di stagione. Tra gli alimenti ricchi di flavonoidi e antiossidanti troviamo il melograno che si consiglia di consumarlo anche alla mattina per cominciare meglio la giornata. Ricordiamo che una buona colazione è importantissima per il fare il carico di energia.

Tra le verdure che si possono consumare grigliate o crude troviamo i broccoli, le carote e i finocchi e poi non possiamo dimenticare assolutamente i funghi, da assaporare grigliati, nei risotti o trifolati. A colazione vi consigliamo di fare il pieno di vitamina C con le arance fresche; mentre per drenare e avere un’azione diuretica sul nostro organismo non possono assolutamente mancare sulle nostre tavole i kiwi.

Dieta di ottobre: i cibi di stagione

Vediamo ora insieme quali sono i cibi migliori della stagione di ottobre.

BROCCOLETTI: contengono pochissime calorie e sono ricchi di vitamine K, C e A, fibre e acido folico. I broccoletti, inoltre, sono antitumorali e hanno notevoli benefici sulle persone affette da tumore al seno.

CEDRO: è tra gli agrumi più diffusi nel Sud Italia ed è ricco di calcio, flavonoidi, antiossidanti, vitamina C e potassio. Il cedro è perfetto per combattere i disturbi renali e gastrointetinali, la cellulite e la cistite.

MELA: sono il frutto per eccellenza, ricche di benefici per il nostro organismo. Aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo, migliorano la capacità dei muscoli intestinali di spingere gli scarti verso il tratto gastrointestinale, sono ricche di pectina, di fibra solubile e hanno un apporto calorico basso.

NOCCIOLE: contengono molta vitamina E e B che aiutano a mantenere in salute il sistema nervoso e a ricavare energia dai carboidrati, dalle proteine e dai grassi.

SPINACI: sono ricchi di zinco, acido folico, fosforo, rame e potassio che aiutano a stimolare l’attività del pancreas, dei globuli rossi e del ricambio cellulare dell’epidermide.

SUSINE: contengono molte fibre, preservano la regolarità intestinale, sono ricche di vitamina A e proteggono gli organi e la pelle dall’azione dei radicali liberi e dall’invecchiamento precoce.

ZUCCA: è la regina del mese di ottobre, ottima per preparare buonissime zuppe e dalla forte azione disintossicante. La zucca è ricca di fibre, potassio, calcio, acqua (94%), fosforo e betacarotene.



Dieta di ottobre: il miglior integratore da abbinare

Se volete un aiuto concreto per sgonfiare la pancia, gli esperti e i consumatori consigliano +Forma, un integratore dimagrante al 100% naturale, made in Italy, dell’azienda Natural Fit che permette di donare una sensazione di benessere a livello psico-fisico, far perdere peso, oltre a calmare e placare il senso di fame. Uno dei motivi per cui è così noto e ha tanti benefici è il fatto che le componenti biologiche di questo integratore sono state selezionate da esperti del settore.

+Forma è attualmente il più abbinato nelle varie diete ipocaloriche, grazie ai risultati dimostrati e al parere positivo degli esperti.

Si tratta del rimedio naturale perfetto e ideale per chi vuole perdere peso senza fare troppi sacrifici. Un integratore che, non solo aiuta a perdere peso, ma permette anche un’ottima funzione dell’organismo, in generale. Si compone d’ingredienti che aiutano ad acquisire il peso forma, donano energia e liberano dalla sensazione di spossatezza, gonfiore e stanchezza.

Gli ingredienti di +Forma sono:

Barbabietola: ricca di antiossidante, combatte i radicali liberi che sono responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Alga wakame: attiva l’organismo e riequilibra il peso corporeo, oltre ad aiutare a perdere peso in modo rapido e naturale.

Moringa: una pianta indiana considerata un ottimo alleato per seguire una dieta e dimagrire.

Caffè verde: ha proprietà termogeniche, quindi è considerato un ottimo brucia grassi e non ha particolari effetti nocivi, a differenza del caffè tostato tradizionale.

Per maggiori info è possibile, cliccare qui o sulla foto sottostante.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che saranno trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in offerta stagionale 2×1 al costo di 49 Euro invece di 156 Euro con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal o carta di credito, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.