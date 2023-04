Ombrelloni da giardino: i trend del 2023

Dai modelli in acciaio o resina sino a quelli con palo decentrato o con forma rettangolare, sono gli ombrelloni da giardino per l'estate.

Con le belle giornate che si stanno affacciando, si ha maggior voglia di stare all’aria aperta. Chi dispone di uno spazio verde può approfittarne per degli ombrelloni da giardino che danno un tocco in più alla propria casa. Nei seguenti paragrafi, cerchiamo di capire come sceglierli e le offerte a disposizione online.

Ombrelloni da giardino

Uno spazio esterno, una area verde in una casa sono un aspetto importante e con l’estate che giunge, si ha voglia di trascorrere il tempo all’aria aperta. Per proteggersi dal sole e stare lontano da sguardi indiscreti, gli ombrelloni da giardino sono ciò di cui si ha maggiormente bisogno e, epr sceglierlo, è necessario considerare alcuni importanti fattori.

Sono un accessorio da esterno che permette sia di avere delle zone d’ombra per ripararsi dai raggi del sole che in estate tendono a essere forti, ma anche da occhi curiosi. Un modo per avere uno spazio privato e in tranquillità nell’area di casa. Ovviamente bisogna tenere conto di vari parametri, tra cui lo spazio e le dimensioni.

Oltre a questi fattori, è bene considerare anche l’aspetto estetico, quindi il design, perché l’occhio vuole la sua parte e, in tal senso, è bene optare per un modello che abbia una copertura che si adatti bene allo stile della casa. In generale, è possibile scegliere sia forme quadrate o rotonde con diversi supporti in modo da dare maggiore stabilità.

Gli ombrelloni da giardino con il palo decentrato sono adatti per aree e spazi molto grandi, quindi indicati per alberghi, ristoranti da usare in occasione di cerimonie, pranzi matrimoniali, di battesimo o anche cresime. Si può poi scegliere tra vari modelli: braccio laterale o centrale oppure con le vele ombreggianti per creare maggiori angoli di relax.

Ombrelloni da giardino: modelli

Dal momento che sono soluzioni di arredo esterno per la casa, i vari modelli di ombrelloni da giardino variano molto anche in base al materiale. Per esempio, la resina, il poliestere o l’acciaio verniciato sono materiali resistenti e particolarmente indicati per questo tipo di accessorio per la casa anche perché si adattano molto bene agli agenti atmosferici.

I modelli con il palo o il braccio laterali, noti anche come ombrelloni a sbraccio, fanno parte delle nuove tendenze di arredamento dell’esterno per il 2023. Sono molto funzionali ed eleganti al tempo stesso, permettendo di godere di tutta l’ombra a disposizione senza ingombri o problemi di nessun tipo. Molto forti e resistenti, oltre che facili da aprire e chiudere grazie all’apposita manovella.

I modelli con la forma rotonda sono particolarmente indicati per un giardino rustico o comunque una location che può essere un albergo o ristorante situato nel centro storico di un paese o una città. Per uno stile più moderno, la linea rettangolare o quadrata anche permette di giocare con gli spazi in maniera ampia e tranquilla.

Gli ombrelloni da giardino con palo decentrato sono l’ideale per coloro che non voglono spostarsi spesso. Sono poi particolarmente adatti per terrazze o dehors. Si può anche scegliere tra un modello con o senza balza che è da intendere la parte del telo che va a scendere sul perimetro. Una tipologia che permette di avere maggiori zone di ombra.

Ombrelloni da giardino Amazon

Un elemento che impreziosisce la zona verde di casa da ordinare a buoni prezzi su Amazon dove cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto presenta i tre migliori modelli di ombrelloni da giardino ognuno con diverse caratteristiche, scelti tra quelli maggiormente voluti, come mostrano le descrizioni di ogni articolo.

1)Hortan ombrellone decentrato con palo laterale

Un modello in acciaio indicato per terrazzi e giardini con chiusura a manovella. in grado di coprire spazi ampi come bar e ristoranti e resistente in caso di intemperie. Si apre facilmente. Dotato di sistema Air Vent che protegge dai danni del temporale. Una struttura in acciaio, disponibile nei colori bianco, grigio e beige.

2)Aufun ombrellone da giardino

Un modello di ombrellone con illuminazione Led solare nel colore beige e grigio scuro con tessuto in poliestere. A differenza di altre tipologie, ha 8 stecche invece di 6 in modo che sia maggiormente resistente. Dotato di ben 32 luci solari che creano una bella atmosfera. La base è stabile e solida, protegge dai raggi UV.

3)Bakaji ombrellone da giardino palo centrale

Molto solido con il telo di copertura in poliestere. Un ombrellone che resiste alle intemperie fornendo la massima protezione dai raggi solari. Molto stabile grazie alla struttura in 8 stecche. Dotato di palo centrale in acciaio inox. Si apre con sistema a carrucola, ha un design raffinato. Disponibile nei colori ecrù e tortora.

