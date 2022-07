Omicidio Elena Del Pozzo, la dedica del padre per il compleanno della bambina

Il messaggio di auguri straziante di Alessandro, papà di Elena Del Pozzo. L'omicidio della bambina è avvenuto un mese fa.

Le parole strazianti di Alessandro Del Pozzo, papà della piccola Elena che è stata uccisa dalla madre Martina Patti, hanno commosso il web. Ieri, 12 luglio 2022, Elena avrebbe compiuto 5 anni.

Omicidio Elena Del Pozzo, gli auguri di papà Alessandro

Una candelina che non potrà mai spegnere. La vita di Elena è durata solo 4 anni per colpa della madre che, per gelosia, ha deciso di ucciderla brutalmente lo scorso 13 giugno. Papà Alessandro non potrà mai dimenticare la figlia ed ha deciso di farle gli auguri sui Social Network scrivendo questa frase: “Auguri mio dolce angelo, spero che il desiderio della tua ultima candelina si sia avverato…manchi…“. Sono poche parole, ma bastano per percepire tutto il suo dolore e il suo strazio.

L’omicidio di Elena Del Pozzo

Elena Del Pozzo è stata uccisa un mese fa. Prima era stata denunciata la sua scomparsa, successivamente però il suo corpo è stato trovato nelle campagne della provincia di Catania. La madre della piccola Elena, Martina Patti, al momento è l’unica responsabile dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere della bambina. In un primo momento si pensava che potesse esserci anche un complice, ma Martina ha fatto tutto da sola ed ha organizzato il piano nei minimi dettagli tanto da essere giudicata una donna dalla “freddezza spaventosa” anche dal Gip.