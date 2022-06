Con la rapida diffusione di Omicron 5, il picco di contagi da Covid è atteso per il mese di luglio. A lanciare un nuovo avvertimento è Fabrizio Pregliasco.

Il professor Fabrizio Pregliasco è più volte intervenuto per descrivere l’alta contagiosità che caratterizza la nuova variante, Omicron 5, ben quattro volte più forte di una normale influenza. Per questo motivo e alla luce di un quadro epidemiologico in rialzo, consiglia di indossare la mascherina anche in piena estate.

Non solo: a luglio è atteso un nuovo picco di contagi e per l’esperto prima o poi verremo tutti contagiati dal virus. In vista del prossimo autunno, inoltre, lancia un nuovo allarme.

Omicron 5, nuovo picco atteso a luglio: l’avvertimento del professor Pregliasco

“Il Covid non si è affatto raffreddorizzato, Omicron è ben altro che un raffreddore. Mi aspetto il picco di Omicron 5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto”.

A dirlo è Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università degli Studi di Milano, intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1.

Pregliasco avverte: “Prima o poi Omicron ce la faremo tutti, è un disastro, perché il virus sfugge” e colpisce “anche chi è guarito e anche i vaccinati. È vero che Omicron crea situazioni meno pesanti, ma c’è il rischio di incremento ulteriore nel numero dei casi, che sono sottostimati: saranno circa 100mila al giorno secondo me”.