Ondata di caldo di agosto: come ricorrere ai ripari

Dai consigli come non uscire nelle ore più calde sino all'idratazione, ecco come ripararsi dall'ondata di caldo del mese di agosto che attraverserà l'Italia

In base alle ultime previsioni dei meteorologi, sembra che il caldo continui anche nel mese di agosto. Per il prossimo mese, si attende una ondata di caldo che avrà effetti pesanti sulla salute degli italiani e l’ambiente, in generale, per cui è bene prepararsi fin da ora, cercando di correre ai ripari per riuscire a trovare refrigerio.

Ondata di caldo di agosto

Nonostante stiamo combattendo con l’ondata di caldo del mese di luglio, anche agosto si prospetta essere bollente e asfissiante. A differenza degli altri anni, in cui agosto dava inizio a diverse piogge, in base al parere dei meteorologi, le previsioni per il mese successivo dovrebbero mantenersi sulla stessa linea.

Sembra che, dopo un periodo in cui le temperature sono più fresche, tra fine luglio e inizio agosto, la situazione potrebbe davvero farsi incandescente. Le previsioni non sembrano essere di grande sollievo, anzi. Dal Centro Europeo che monitora la situazione, si prospetta l’arrivo di un anticiclone africano che farà alzare le temperature di 3 gradi oltre la media stagionale.

Si parla di una ondata di caldo che attraverserà, non solo l’Italia, ma anche tutto il continente europeo: dalla penisola iberica passando per la Russia, arrivando a impennare le temperature per quella che è già stata battezzata come l’estate più calda di sempre. Sul bacino del Mediterraneo, arriverà una nuova fase di caldo proveniente direttamente dall’Africa.

Sono fasi anomali e bollenti che andranno a peggiorare una situazione già di per sé disastrosa e terribile che porterà a siccità prolungate, problemi alla salute e anche a pericoli di condizioni meteo estremi, come grandine intensa e nubifragi. L’estate e il mese di agosto dovrebbe continuare su questo trend climatico.

Ondata di caldo di agosto: cosa fare

Considerando che anche il mese di agosto si prospetta davvero incandescente per quanto riguarda le condizioni di meteo e una ondata di caldo è pronta ad avvolgerci, bisogna, fin da ora, cercare di capire come comportarsi e cosa fare per mettersi al riparo per non vivere nella canicola e arsura di questo periodo.

Ovviamente questa ondata di caldo può portare a colpi di calore che andranno a peggiorare la salute delle persone più fragili, quali bambini e anziani, già debilitati. In ogni caso, è sempre bene ascoltare i consigli degli esperti che ogni anno stilano una lista di suggerimenti e di soluzioni per riuscire a ripararsi dal caldo asfissiante.

Ci sono alcune norme che è bene seguire e vanno dalla protezione con occhiali da sole sino alla giusta idratazione consumando acqua naturale fresca e non troppo ghiacciata. Sarebbe meglio evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata, ovvero l’arco tra le 11 e le 18. In ogni caso, è bene cercare di proteggersi.

Siccome il mese di agosto è il periodo delle vacanze e ferie per molti, è bene proteggersi indossando un cappellino e delle creme protettive per la pelle per evitare che si scotti. Sia a casa che fuori meglio indossare abiti leggeri, freschi, in fibre naturali. In casa è utile l’uso di un condizionatore quale Artic Cube che rinfresca rapidamente gli ambienti.

