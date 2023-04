ordina-drink-da-825-euro-all-armani-hotel-ma-si-rifiuta-di-pagare

Un uomo ha ordinato dei drink da 825 euro (in totale) all’Armani Hotel di Milano, per poi rifiutarsi di pagare. L’individuo ha finto di essere un poliziotto e ha cercato di scappare dal lussuoso albergo; causa di ciò è stato denunciato per sostituzione di persona. Uno scontrino che per il soggetto in questione sarà sembrato probabilmente troppo oneroso per le sue tasche. L’Armani Hotel, aperto dallo stilista Giorgio Armani, è un albergo a 5 stelle sito a pochi passi da Via Montenapoleone, al centro del capoluogo lombardo.

Consuma drink uno dopo l’altro: lo scontrino da 825 euro

Il cliente si è presentato al bancone dell’hotel consumando drink uno dopo l’altro durante la notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile. In seguito ha visto lo scontrino: avrebbe dovuto pagare 825 euro. Come spiega FanPage, a quel punto il cliente si è rifiutato di sborsare tale cifra e, fingendosi un agente di polizia, ha detto ai baristi che tali consumazioni sarebbero dovute essere gratuite.

L’arrivo della polizia e la denuncia

I dipendenti dell’Armani Hotel non si sono fatti intimidire dal presunto agente e hanno chiamato la polizia che è arrivata immediatamente sul posto: l’uomo è stati infine denunciato per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta. Dopo gli opportuni accertamenti è stato confermato come il cliente dell’hotel non fosse un poliziotto, né tantomeno un militare dell’Arma.