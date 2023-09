È ufficiale: Oriana Marzoli lascia il Grande fratello spagnolo. La decisione, che pare essere strettamente legata al trabocchetto che le è stato teso sul fidanzato Daniele Dal Moro, è stata resa ufficiale dai canali del reality e da Telecinco.

Oriana Marzoli lascia il Grande fratello spagnolo

Oriana Marzoli è arrivata al capolinea e ha deciso di dire addio al Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip italiano. La concorrente venezuelana ha accettato di diventare una delle concorrenti del reality – dove ha ritrovato l’italiano Michael Terlizzi – a pochi mesi appena dalla fine dell’edizione italiana alla quale aveva partecipato e che si era conclusa a marzo 2023, dopo otto mesi di diretta. Al Gran Hermano Vip, però, Oriana è riuscita a resistere poco. Nonostante le buone intenzioni, non è riuscita a sopportare ulteriormente l’isolamento e il distacco dal mondo.

La comunicazione ufficiale relativo all’addio della venezuelana è arrivata nella giornata di venerdì 29 settembre. I coinquilini hanno affermato di essere tanto sorpresi quanto dispiaciuti dalla scelta fatta dalla gieffina.

Le ipotesi dei fan

La versione ufficiale data dal programma, tuttavia, non è stata condivisa dai fan del reality show iberico. Secondo alcuni telespettatori, Oriana avrebbe deciso di lasciare il format a poche settimane dall’inizio perché temeva che la narrazione adottata dalle telecamere e dai conduttori nei suoi confronti potesse compromettere la sua immagine. La gieffina, infatti, si sarebbe convita di essere vittima di pregiudizio.

Un’altra teoria espressa dai fan è quella che la concorrente venezuelana volesse rivedere il fidanzato Daniele Dal Moro. In occasione della puntata trasmessa giovedì 28 settembre, Oriana ha scoperto che il ragazzo non sarebbe entrato nella Casa per farle una sorpresa.

Il trabocchetto su Daniele Dal Moro

In particolare, a infastidire la Marzoli sarebbe stato il tranello architettato a suo discapito dai conduttori alcuni giorni prima di decidere di lasciare il programma. Nel corso di una diretta, gli autori del format avevano chiesto a Oriana di fare una scelta: avrebbe dovuto sacrificare parte del montepremi per rivedere il fidanzato oppure lasciare il montepremi intatto e non rivederlo. Per non mettere in difficoltà gli altri concorrenti, la venezuelana ha scelto di non sacrificare il montepremi finale, rinunciando alla possibilità di vedere Dal Moro.

Dopo questo episodio, la produzione aveva fatto sapere di aver organizzato comunque un incontro tra i due dopo che il ragazzo era apparso particolarmente “agitato”. Probabilmente, però, il timore di essere fraintesa ha spinto la gieffina a fare marcia indietro e lasciare lo show. L’addio al GHVip è già stato ufficializzato sui canali ufficiali del reality e da Telecinco.