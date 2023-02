Ornella Vanoni: "Attrazione consumata per le donne? Semi consumata"

Ornella Vanoni, 88 candeline all’attivo, resta una delle artiste che hanno scritto la storia musicale italiana.

Non è solo la voce a far impazzire i fan, ma anche la sua schiettezza. Ha mai avuto un’attrazione consumata per una donna?

Ornella Vanoni: l’attrazione per le donne

Intervistata dal Corriere della Sera, Ornella Vanoni è stata come sempre estremamente sincera. L’artista 88enne ha parlato dei suoi grandi amori, svelando se ha mai provato attrazione per le donne e se la stessa è stata consumata. Ha dichiarato:

“Non ti piace la donna ma la persona. Ci sono donne che hanno un’attrattive. Attrazione consumata? Semi-consumata, le donne sono sempre più tra di loro. Siamo libere, ma paghiamo un prezzo molto alto, la solitudine”.

Ornella Vanoni: l’incontro con Strehler

Tra i suoi grandi amori, Ornella ha ricordato il primo uomo per cui ha perso la testa. Si tratta di Giorgio Strehler, incontrato quando aveva soltanto 15 anni. Ha raccontato:

“Nasco ricca e annoiata: stavo spesso nella mia stanza. Non cercavo marito, ma non sapevo bene cosa fare. Avevo l’acne e la tisi. Poi è arrivato Giorgio Strehler. Lo incontrai a 15 anni, a Santa Margherita Ligure. Lui era seduto al bar, era bellissimo: era l’amante di un’amica di mia mamma. Mi ha cambiata: si è innamorato di me, mi ha dato dei libri e parlato della vita”.

L’aneddoto su Gino Paoli

Strehler non piaceva ai suoi genitori per tanti motivi: aveva 13 anni più di lei, era sposato e lavorava in teatro. “La borghesia lo ha sempre visto come qualcosa di peccaminoso“, ha ammesso Ornella. Come andò, invece, con Gino Paoli? Ha raccontato che anche lui non era accettato dai familiari: “Mi dissero anche che era gay. E a lui che ero lesbica“. Oggi, a 88 anni, ha trovato l’uomo giusto? Pare proprio di no.

“Non ho trovato l’uomo giusto. Tornando indietro lo cercherei con dei figli, così si fa un bel casino insieme“, ha confessato.