Padova, donna risulta positiva al Covid dopo aver partecipato ad un corteo No Vax

Pensava fosse un raffreddore invece era Covid-19. Una donna a Padova ha contratto il virus dopo aver partecipato ad una manifestazione organizzata dai No Vax per le strade della città veneta.

Si era recata in farmacia per sottoporsi a tampone rapido a causa dell’insorgenza di alcuni sintomi che richiamerebbero ad una banale influenza, o almeno così pensava la donna in questione. Non è stato così perchè la protagonista in questione ha contratto il Covid-19. La donna ha dichiarato in farmacia di aver partecipato qualche giorno prima ad una manifastazione No Vax per le strade di Padova.

Nessuna protezione, nè mascherine nè distanziamento sociale. Così la donna ha contratto il Covid-19. Ha dichiarato che alla manifestazione erano presenti oltre quattromila persone. Tale episodio è stato raccontato al quotidiano “Il Gazzettino” dal presidente dei Farmacisti non titolari di Padova: Andrea Collesei, che si augura che la donna ora sia in isolamento.

Non sarà un caso tra i manifestanti nè la reale consapevolezza che il virus esiste e può uccidere e l’unico modo per sconfiggerlo, per ora, resta il vaccino, a fermare le proteste dei No Vax in Italia. Sempre a Padova, infatti, per la giornata di domani, 2 ottobre 2021, è in programma l’ennesima manifestazione dei No Vax.