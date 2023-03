Questa mattina, 26 marzo, si è verificata una violenta esplosione, con successivo incendio, all’interno di un’abitazione di Sant’Urbano, in provincia di Padova, probabilmente per una fuga di gas. Una mamma è morta, mentre il papà e i due figli sono rimasti feriti.

Una terribile esplosione, con successivo incendio, si è verificata questa mattina, 26 marzo, all’interno di un’abitazione di Sant’Urbano, in provincia di Padova. La causa probabilmente è una fuga di gas. Una mamma è morta, mentre il papà e i due figli sono rimasti feriti. L’esplosione è avvenuto poco prima delle 8. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, arrivati da Este, Rovigo e Padova, il padre con i due bambini si trovava già all’esterno dell’abitazione. Le squadre dei soccorritori hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio, mentre altri operatori, muniti di autorespiratore, sono entrati all’interno dell’abitazione. Hanno trovato la donna e sono riusciti a portarla fuori, ma purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiararne il decesso.

Sant’Urbano (PD), esplosione ed #incendio in una villetta stamattina intorno alle 8: feriti un uomo e due bambini, recuperata purtroppo senza vita dai #vigilidelfuoco una donna. Squadre da Padova e Rovigo al lavoro per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area #26marzo pic.twitter.com/riY9gC1rhR

— VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) March 26, 2023