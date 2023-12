Dopo “La beneficenza ai tempi dei social media“, opera murales di TvBoy comparsa a Milano in seguito allo scoppiare del Caso Balocco che coinvolge Chiara Ferragni, anche a Padova è spuntata una nuova rappresentazione satirica dell’influencer, questa volta accompagnata dal marito. Nata dalla mente dello street artist EvyRein, il murales si intitola “Il malinteso – The misunderstanding” e fa riferimento diretto al caso pandori.

Il Caso Balocco che coinvolge Chiara Ferragni, l’influencer italiana più conosciuta al mondo, continua a far parlare l’opinione pubblica e questa volta porta all’azione anche gli street artists. Non solo a Milano è comparso il murales, opera di TvBoy, intitolato “La beneficenza all’epoca dei social media“, che rappresenta Ferragni mentre si riprende nel momento in cui fa una donazione a un senzatetto, ma anche a Padova è spuntata un’opera satirica che, questa volta, ritrae entrambi i Ferragnez. Intitolata ironicamente “Il malinteso – The misunderstanding“, l’opera di EvyRein mostra la coppia di celebrities passeggiare con in mano un pandoro, il prodotto incriminato che ha dato il via al Caso Balocco che coinvolge Chiara Ferragni.

La street art contro Ferragni e Fedez e il richiamo al tormentone social

“Attenzione pickpocket“: ad accompagnare l’immagine che rappresenta Chiara Ferragni e Fedez a passeggio con un pandoro, c’è anche questa scritta, esclamazione diventata tormentone sui social nei video di Monica Poli, che la usa per avvertire i turisti della presenza di borseggiatori. L’opera di EvyRein non è la prima contro la nota coppia di influencers: da pochi giorni a Milano si può vedere il murales di TvBoy, sempre con protagonista Chiara Ferragni, ma l’autore dell’opera di Padova aveva già realizzato un murales contro Chiara. Comparsa in via Torino a Milano cinque anni fa, “Santa Chiara con acqua benedetta” era una critica sorta dopo le polemiche che si erano diffuse a causa del costo elevato dell’acqua Evian griffata Ferragni.

