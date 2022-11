Padre prende a calci e pugni la figlia tennista 14enne durante l’allenamento: arrestato

Doveva essere un allenamento tra padre e figlia ma per la 14enne è diventato un incubo. Il padre la prende a calci e pugni ed è stato arrestato.

Scene orrende arrivano da Belgrado, capitale della Serbia, dove un padre di 50 anni prende a calci e pugni la figlia mentre sono impegnati in una sessione di allenamento di Tennis.

La dinamica che ha portato alla vile aggressione non è chiara. Potrebbe essere una discussione che è poi sfociata in violenza o semplicemente la delusione del padre nei confronti delle prestazioni sportive della figlia. Un video è stato diffuso sui Social Network, in particolare su Twitter. Nel girato si vede il padre prendere prima a pugni e poi a calci l’indifesa figlia. L’uomo si è fermato solo dopo che alcune persone hanno iniziato ad urlare perchè stavano assistendo alla scena.

Il 50enne è stato arrestato ed accusato di violenza domestica.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

Il video postato anche da un ex calciatore

A far circolare il video è stato anche l’ex calciatore Igor Juric che ha ha scritto su twitter: “Un’altra brutale violenza del padre contro la figlia.

Ho ricevuto informazioni che si trattava di una famiglia proveniente dalla Cina. Presenteremo accuse penali anche contro questo mostro”. L’ex calciatore è molto sensibile a queste tematiche in quanto la figlia fu rapita e brutalmente assassinata.