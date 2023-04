Padrone muore in aeroporto e il cane rimane solo, salvato dai social

La commovente storia arriva dalla Puglia ed è quella di un padrone che muore in aeroporto e di un cane che rimane solo ma viene salvato dai social. Per la cagnolina Nintendo è scattata una vera mobilitazione in rete che ha consentito di trovare una casa a quella femmina di bull terrier Il canile sanitario di Bari ha raccontato la vicenda ed ha ringraziato tutti quelli che si sono mobilitati per trovare casa a una piccola cagnolina rimasta improvvisamente sola. Ma come ha trovato casa Nintendo?

Muore in aeroporto e il suo cane rimane solo

Con un passaparola su Facebook. La vicenda ha avuto inizio con un decesso all’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla con la morte improvvisa del padrone con il quale Nintendo stava viaggiando. La femmina di bull terrier è stata condotta perciò in canile in attesa che qualcuno potesse prendersi cura di lei. C’eraperò un problema: l’umano di Nintendo era degli Usa e la polizia ha avviato la ricerca dei parenti. Contemporaneamente è scattato l’appello social dei volontari del canile, gestito dall’Associazione di volontariato Nati per amarti Odv.

Risponde la sorella del defunto

“Lei è regolarmente microchippata, si trova in canile in attesa di capire se qualcuno dei famigliari potrà prendersene cura. Lo scopo del post è quello di, in affiancamento alla polizia di stato, rintracciare nel più breve tempo possibile, i parenti del defunto”. E ancora: “Non possiamo fornire i dati per motivi di privacy, ma cerchiamo condivisioni e aiuto nei gruppi internazionali e californiani affinché possiamo arrivare rapidamente a parenti e conoscenti della bull terrier”. E poco dopo la sorella del proprietario si è fatta viva.