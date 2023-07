Assegno Unico Universale (Auu) 2023 Inps e Bankitalia hanno comunicato il calendario con le date delle rate da luglio a dicembre 2023 con la finalità di assicurare certezza nei tempi di erogazione della prestazione

Assegno unico 2023: il comunicato di Inps e Bankitalia

Inps è Bankitalia hanno concordato e diffuso, con un comunicato stampa, le date dei pagamenti delle rate fino a dicembre 2023, con ”la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione”.

Ecco le date dei pagamenti in favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni: :

▪ 17, 18, 19 luglio;

▪ 18, 21, 22 agosto;

▪ 15, 18, 19 settembre;

▪ 17, 18, 19 ottobre;

▪ 16, 17, 20 novembre;

▪ 18, 19, 20 dicembre.

Se la domanda è stata presentata il mese precedente (o ci sono modifiche)

La prima finestra dei pagamenti sarà dunque quella che va dal 17 al 19 luglio.

Se la domanda è stata presentata nel mese precedente, o comunque se sono state effettuate delle modifiche (es. la presentazione di un nuovo Isee), l’Assegno unico arriverà con leggero ritardo.

Il pagamento della prima rata

Sempre in base a quanto comunicato dall’Inps, di norma, il pagamento della prima rata della prestazione avverrà nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Conguagli a debito o credito

Nella stessa data, verrà accreditato anche l’importo delle rate spettanti nel caso in cui l’assegno abbia subito un conguaglio, sia a credito che a debito

Al fine di una maggiore trasparenza e di comprensione dei pagamenti, i beneficiari interessati dal conguaglio saranno informati tramite email o SMS e potranno verificare i dettagli del calcolo sul sito INPS o consultando il proprio intermediario di fiducia.

Gli aumenti

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, per l’Assegno Unico 2023 sono previsti degli aumenti, come indicato nella Circolare INPS n. 41/2023 :